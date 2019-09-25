積金見紅！打工仔季輸千四蚊　專家籲沽清呢項資產

香港社會動盪持續逾3個月，連累打工仔荷包縮水！晨星(亞洲)截至9月23日的強積金數據顯示，港股基金組別第3季表現「包尾」，跑輸其他組別基金，期內更大插6.09%。而整體強積金第3季平均跌0.45%，為年內表現最差的一季，「打工仔」平均蝕1,435元。

強積金今年首9個月總體平均升7.47%，單計第3季平均跌0.45%，9月則升1.56%。若按截至6月底止強積金資產總值近9,101億元計算(未計入其後新供款)，首9個月平均每名「打工仔」(計及僱員及自僱人士數目)帳面仍賺23,829元，9月人均則賺約4,976元。不過，按第3季表現計算，人均要蝕1,435元。

【建議沽清港股】

美國萬利理財亞太區總裁張佩儀叮囑投資者，最壞時間未過，要小心10月為傳統「股災月」，隨時拖累強積金全年整體表現由賺變蝕，建議沽清港股基金組合。

她稱，港股面對中美貿易戰及香港內部問題等風險，是環球最不明朗的投資市場。港股目前跌浪尚未反映失業率續增，以及港人移民潮等負面因素，未來預計仍有下跌風險，恒指年底會下試至25,000點。若外資加大沽空港股，恒指隨時跌至兩萬點，故建議清空港股基金，因多數港人已持有香港物業及港元儲蓄，再買港股的話，風險太集中。

高富金融集團常務董事謝禮健亦表示，香港處於中美貿易戰的「風眼」，對港商影響甚大，經濟幾可肯定變差。理性而言，中美雙方有意欲於年底達成共識，但談判仍存在不明朗因素，股市風險依然很大。

由於近期各國央行均打算透過減息來推動經濟，故謝禮健建議，整體基金配置宜側重環球及美國市場。港股則受社會事件影響，投資風險增大，打工仔有必要減持港股基金的投資比重。

【環球債券穩陣】

雖然港股跑輸，但美國股票基金持續強勢，首9個月升19.14%，歐洲股票及預設投資策略核心累積基金亦分別升逾11%。惟張佩儀對後市不感樂觀，建議有賺先食胡，並多持現金保本，否則10月效應恐引致倒蝕。她補充，撇除現金，強積金組合宜配置環球資產分散風險，另環球多國央行正在減息刺激經濟，環球債券或有出路。她建議，較年長的打工仔配置多債少股，甚至All-in(全部投入)環球債券，又或增持保證基金。

謝禮健補充，由於強積金屬長期投資，故現時應以不變應萬變為佳，並按照個人承受風險能力配置資產，不應短炒。對於臨近退休的打工一族，更應考慮減低港股基金的比重，皆因短線值博率較低。

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