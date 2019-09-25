理財Campus：港股難玩？7步學識炒金油期貨

港股方向不明，散戶好難玩，但是否就此齋睇唔入市？事實上，今年不少商品價格飛升，當中紐約期金及紐約期油價格分別年內狂升逾19%及25%，所以香港投資者亦開始注視這兩種投資工具。究竟期金及期油點炒好？專家逐步教識大家！

耀才證券銷售及客戶服務部分組經理林煒壕直指，近月環球期貨成交額增加兩至三成，當中，期金及期油合約深受歡迎，而且開戶簡單，新手不妨一試。

●第1步：親身開戶可即時買賣

他指出，若在網上開立期貨投資戶口，需要存入一萬元見證金以確認身份，其後即可提走。但如果親身到分行開戶，就毋須存錢，已經可以即時交易。事實上，期貨市場訊息流通，公平透明，散戶的一手買賣盤與機構交易員的100手買賣盤，均獲得同樣待遇，接收到的價格都一樣。

●第2步：認識各地交易市場

目前全世界設有12個黃金期貨市場及8個現貨市場，可以進行24小時交易。他建議，買期金優於炒倫敦現貨金，因倫敦現貨金涉及槓桿比率較高，且需要繳付利息，更無固定交易所，投資風險較大。芝加哥商品交易所(CME)旗下的紐約商品交易所(COMEX)買賣的期金合約代號是GC，小型黃金(代號：QO)合約，屬於較熱門選擇。代號GCZ9的合約，GC屬於COMEX黃金期貨的代碼，Z代表十二月期，而9則代表2019年。

在期油方面，倫敦布蘭特期油及紐約期油價格都是國際油價重要指標。CME旗下的NYMEX WTI(輕質原油期貨)(代號：CL)是活躍的商品期貨，每天交易近120萬張合約，每張合約等於1,000桶石油。期油有槓桿成分，當中紐約期油槓桿比率約8至15倍。

●第3步：入場費計法相同

事實上，無論是期油或黃金期貨，其入場費計算方法亦相同。(見附表)

●第4步：計好按金免被追孖展

以上述期金價格1,500美元為例，由於每一個最小波幅0.1，每點價值等於10美元。若價格跌5或以上，即相當於500美元，則維持按金的4,500美元就會跌穿(開倉按金4,950美元-500美元)，屆時就會被追孖展(即補倉)。若不盡法補倉，證券商可自行強制平倉以控制風險。

如果想細注買入，可考慮QO，其槓桿比率與GC差不多，即約30倍，但其開倉按金為2,475美元，合約價值為合約規模50安士乘以價格。

●第5步：掌握市場脈膊增勝算

金價走勢方面，亞達盟環球期貨副總裁潘志偉稱，各國央行、國際機構的買賣以及匯率水平等，均影響黃金價格走勢。另方面，因市場上大部分黃金均以美元計價，故此影響美元走勢的因素，例如美國非農就業數據，亦有可能會影響金價的後向。

至於影響油價的因素，則包括主要生產國的政經形勢、戰爭、禁運及經濟制裁等外，油管及儲存槽的意外事故，以致季節性因素及全球經濟狀況等亦是原因。例如本月14日沙特阿拉伯一個油田及一個全球最大煉油廠設施被無人機襲擊後，紐約期油價格一度飆升15.55%。另要特別留意石油輸出國組織(OPEC)會議，14個成員國會確定石油生產配額，均影響全球供求及價格。

●第6步：好淡部署靠分析線圖

香港程式交易研究中心總裁蔡嘉民建議，以移動平均線擺盪指標(MA Oscillator)作反向指標。其將兩條不同的移動平均線相減而得出一個擺盪指標，再與另一個移動平均線比較高低。傳統會使用5天、15天及9天移動平均線作基礎，即5天移動平均線減15天移動平均線，再用它計算9天移動平均線，並互相比較。

他續說，傳統上5天線高於15天線即資金湧入，預示市場看好走勢；若5天線低於15天線，或反映資金流出，預示市場看淡。但過去一年，以此作反向指標，反而回報更好，當金價出現大量資金湧入，則反手做淡；相反，當金價出現大量資金流出，則要建好倉，平均持倉10天，總回報10%，贏面達67%。

至於判斷期油入市位，他建議使用期油日線圖。當油價14天相對強弱指標(RSI)下跌到30時買入，同時當油價14天RSI上升到70時看淡。他分享，自己過去一年共做了四次交易，按上述方式入市，兩次看好，兩次看淡，平均持倉60天，結果獲利率達100%，且年回報超過六成。

●第7步：宜先制訂止賺止蝕位

炒期貨屬短線操作，預測未來數月的金價走勢，可選雙數月份到期的合約。多數經紀行不設實物交收，所有環球期貨產品，客戶必須於最後平倉日或之前平倉，否則經紀行會在最後平倉日強行平倉。

炒期貨含槓桿，投資本金愈細，風險愈高。潘志偉提醒，要定止蝕控制風險，否則很易贏粒糖，但輸間廠。另外，宜設止賺位為止蝕位的兩倍，以增加贏面。

●價格年內飛升 邊樣更值博？

無論金還是油，今年均見價格飛升，未入市的投資者，現時入市「買升」會否太遲？

亞達盟環球期貨副總裁潘志偉稱，投資石油比黃金更值博，因為油價估計將會維持高企。他補充，受中東地緣政治不穩定的局勢影響，紐約期油價格年底會徘徊50至62美元(近日曾見56.73美元)。儘管沙地原油廠的重建工作已有進展，加上全球經濟放緩令原油需求減少，都會令油價有下跌壓力，但不足以令油價大幅下跌。

至於金價走勢，他表示，因環球經濟動盪，市場避險情緒升溫，多國央行急於提高手持黃金儲備，金價今年之內或炒上。但他預計，由於美國聯儲局減息空間不大，美元其後會轉強，而美元與黃金走勢背馳，強美元不利金價走勢，料金價會從高位回落，下望每安士1,430美元(近日曾見1,529美元)。

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