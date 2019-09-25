新盤UPDATES：傳統豪宅區項目籌備推售

各區大型新盤蜂擁登場，繼兩大市區盤推出掀起入票認購潮後，有傳統豪宅區大型項目亦籌備緊接推售，料可吸引大單位買家注意。

●匯璽III次輪銷售料錄逾五千張入票登記

新鴻基地產（00016）旗下西南九龍匯璽III，明日將推出352伙進行次輪銷售，發展商今午已截止接受認購，市場料共錄得逾5,000張入票登記，超額認購逾13倍。

發展商日前表示，該批單位屬原價加推，小部分單位輕微加價1%至2%，整批折實平均呎價約24,600元，市值約46億元。周四(26日)會分A、B兩組進行揀樓，A組共提供49伙實用面積1,500方呎或以上的單位。

●傲玟主要標售 首批料先推標準戶

高銀集團市場策劃及銷售總監陳秀賢表示，旗下何文田傲玟示範單位，已錄500組特選客戶參觀，三房及兩房查詢比例約為7比3，將於周五(27日)起正式開放。

她透露，項目料主要以招標形式發售，會分段形式銷售，首批預期先推標準戶，售價主要參考同區面積逾千方呎單位做價。

當被問及何文田站項目沉降問題，她回應，短期會有報告，不影響公司推盤。

●傲玟3個示範單位曝光 全數設私人升降機大堂

高銀集團旗下何文田傲玟，首度安排傳媒參觀示範單位，全數均設闊落私人升降機大堂。其中參照第7座16樓A室搭建的三房單位，全屬套房設計，實用面積1,397方呎，長方形大廳連接面積70方呎露台。

至於根據第3座23樓B室打造的三房戶，實用面積1,255方呎，大廳設有面積48方呎露台。

而參考第6座16樓D室裝修的兩房戶，實用面積887方呎，大廳連接的露台面積39方呎，廚房設有16方呎工作平台。

●迎海．駿岸首推連租約單位 提供租金補貼

發展商積極促銷現樓單位。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，旗下馬鞍山迎海．駿岸周三(25日)推出全新付款方法，回應投資客需求。首度推出8伙連租約單位，租期由9至18個月，每月租金介乎4.1萬至5萬港元，租金回報約2.07厘，公司提供首兩年租金補貼至2.8厘優惠。

當租約完結時，買家無論再租出或收回單位，直至第24個月仍享以舊租約金額計算的租金差額補貼。該批單位每戶兩年可獲約32萬至41萬租金補貼回贈，佔樓價約1.5%。

●迎海．駿岸開放全新現樓海景示範單位

●藝里坊‧1號啟動現樓推售攻勢

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，西營盤藝里坊‧1號剛取得入伙紙，料10月中開始交樓。開盤至今累售110伙，佔可發售單位逾75%，今天率先開放項目會所及1房無改動示範單位參觀予傳媒參觀。

其中30樓E室交樓標準單位，實用面積282方呎，同層B室實用面積則為257方呎。該盤本周五（9月27日）起加推25伙發售，折實售價由逾679.67萬至1,514.94萬元，呎價介乎29,538至35,984元。10月底或之前購買指定單位，可享20.8萬至24.8萬元現金回贈。

他透露，明年部門計劃開售4個新盤，包括藝里坊2期、九龍德成街項目、筲箕灣太樂樓項目及鴨脷洲大街項目。

●OMA OMA累售279伙 夥代理推樓按優惠

永泰地產（00369）位於屯門的OMA OMA，開售至今已沽279伙，套現約15.7億元。中原按揭董事總經理王美鳳表示，為項目引入兩款按揭計劃，全期按息低至H加1.24厘，並設封頂按息保障低至P(現為5.375厘)減2.9厘，實際按息低至2.475厘，現金回贈高達貸款額2.05%。買家亦可選擇全期低至P減3厘計劃，實際按息低至2.375厘，屬目前至低息按揭水平。

●NAPA洋房逾四千萬元沽出

會德豐地產旗下屯門NAPA，剛以招標形式售出B5號獨立洋房，實用面積2,494方呎，花園699方呎，天台面積339方呎，成交價4,040.28萬元，呎價16,200元。項目累售401伙，套現逾34.5億元。

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