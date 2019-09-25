致富智庫：有心唔怕遲！40歲後才發迹大有人在

若果你是40多歲，或許一定聽過這段歌詞：「命運在你手，永不低頭...」人一生總有起有跌，後悔自己浪費了年輕時光，如果...就好了？其實，每個人有自己獨特的發展時區，身邊有些人看似走在你前面，也有人看似走在你後面，不用嫉妒或嘲笑，亦絕不需要自責！唔信？請看看以下例子：

【40歲前一無所有 仍是一條好漢！】

1、劉邦在40歲的時候連兵馬都沒有，最後建立漢朝！中國人現時被稱為「漢人」或「唐人」，其中「漢人」就與漢朝有關。

2、劉備在52歲時問蒼天：我到底甚麽時候才能成功啊？

3、喬布斯在42歲時重返蘋果公司任行政總裁，當時公司負債10億美元......之後他改變了你的生活習慣。

4、成吉思汗在40歲時兵敗如山倒，最後建立了橫越歐亞的帝國。

5、肯德基叔叔被拒絕了1,009次，88歲創業成功。

【她42歲才起步】

所謂「巾幗不讓鬚眉」，有沒有想過由女性主導、8元人民幣一瓶的辣椒醬威力有多大？它每天賣出130萬瓶、1年耗了1.3萬噸辣椒、1.7萬噸大豆，銷售額達40億元人民幣，間接帶挈800萬農民致富，15年間產值增長74倍！

她就是42歲才開始創業，從沒有接受過教育的農村婦女，到今天大約70歲，身價已逾數十億元人民幣的「老幹媽」陶華碧。

陶華碧的為人是怎樣？聽說在公司裏沒有人叫她做董事長，全叫她「老幹媽」。「老幹媽」能記得許多人的生日，每位員工結婚時，都請她做證婚人。

她曾說：「我有多大的本事就做多大的事，踏踏實實地做，不欠別人一分錢，這樣才能持久。」

【40多歲人力不從心？或許可參考一下以下理由：】

●不是因為有了希望才堅持，而是因為堅持才有了希望！

●不是因為有了機會才爭取，而是因為爭取了才有機會！

●不是因為學懂才去做，而是因為做了才能學懂！(例如做地產，是否要完全明白怎樣起樓才做？)

●不是因為成長了才去承擔，而是因為承擔了才會成長！(有小孩的父母必會明白)

●不是因為擁有了才付出，而是因為付出了才擁有！

●不是因為突破了才挑戰，而是因為挑戰了才突破！

●不是因為成功了才成長，而是因為成長了才成功！

●不是因為有了領導能力才懂得配合，而是因為懂得配合了才有領導能力！

●不是因為有了收穫才去感恩，而是因為感恩了才有收穫！

●不是因為有了錢才去學習，而是因為學習了才有錢！

●不是因為有市場才去開拓，而是因為去開拓才有市場！

●不是你有了條件才能成功，而是你想成功才創造條件！

不妨細心想想，有心唔怕遲！最緊要調整心態，成功必定屬於你的。

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