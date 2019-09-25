樓價UPDATES：新界二線屋苑樓價跌勢持續

新界二線屋苑樓價跌勢持續，屯門豐景園有低層戶成交呎價重返兩年多水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角摩天大廈錄得一宗大幅減價個案，單位為低層A室，實用面積1,806方呎，以三房包括套房設計，向北面享海景。原開價3,700萬元，上月底減價至3,480萬元，最終以3,388萬元連車位沽出，累減312萬元或8.4%，實用呎價18,760元。

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九龍區

●九龍站主要屋苑本月僅錄零星買賣，擎天半島6座低層F室，實用面積849方呎，採三房包括套房間隔，另設工人套房，向西北方及享池園景，以2,255萬元轉售，呎價26,561元。據了解，原業主於2010年以1,195萬元買入，持貨9年帳面賺1,060萬元。

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新界區

●豐景園1座低層3室，原先開價520萬元，有同區人士睇樓多時，本來打算繼續租樓，得知原業主願意一減再減，成功議價65萬元後，以455萬元購入。以實用面積391方呎計，呎價11,637元，重返2017年5月同類型單位水平。

●荃灣中心本月錄11宗買賣，項目12座高層F室，實用面積324方呎，9月初才以480萬元放售。有新盤向隅客近日回流二手市場搵盤，議價後獲減20萬元，終以460萬元承接，實用呎價14,198元。原業主持貨約3年，帳面賺160萬元，期內升值約53.3%。

●新界北區多個屋苑頻現「五球」以下個案，粉嶺花都廣場10座低層D室，開價500萬元，以475萬元沽出，以實用面積370方呎計，實用呎價12,838元。據了解，同面積單位8月曾售540萬元，是次做價低約12%。

●上水龍豐花園B座中層1室兩房戶，6月時以530萬元放盤，本月降價至480萬元，近日獲收租投資者以468萬元購入，約3個月累減約12%。以實用面積336方呎計，實用呎價13,929元。

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