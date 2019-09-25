聯儲前官員：當局連日向市場注資　金融體系恐有問題

外國傳媒報道，美國聯儲局前「鴿王」、明尼阿波利斯聯邦儲備銀行前行長柯薛拉柯塔(Narayana Kocherlakota)表示，雖然最近美國貨幣市場動盪不會損害聯儲局實現其目標的能力，但凸顯出金融體系存在問題。他指的是聯儲局連日來進行回購操作(Repo)。

他稱，更深層次的問題是，自2008年金融危機以來，監管改革限制了資金充裕銀行的放貸能力，以及資金緊張銀行的借貸能力。雖然聯儲局可以暫時向市場注入現金，以控制短期利率，但難以預測融資市場面對未來的衝擊將會如何反應。

自9月17日以來，聯儲局一直向銀行體系注入流動性，當時隔夜一般抵押品回購協議的利率躍升至10厘，為通常水平的4倍，原因是現金準備金與交易商資產負債表上的證券數量失衡。紐約聯儲銀行周三(25日)早上又一次進行了隔夜回購操作，交易總額750億美元，交易商的投標總額約920億美元。

儘管隔夜利率已從創紀錄水平回落，但一般抵押品回購利率回升至2厘以上，ICAP數據顯示，周三為2.09厘左右。

【何謂回購操作(Repo)？】

回購操作(Repo)為金融市場常見的短期借貸方法。此操作要甲方願意借出現金，而乙方則以其價值約相等的流動資產作抵押，這些資產大多是國庫債券。

乙方會在指定時間後，用比借款更高的現金，以「回購」該些流動資產。這個差額則是回購利率(Repo rate)。

此舉可以幫助一些現金短缺，但擁有大量資產的企業，可以用較低的成本借貸；亦可以讓一些持有大量現金的人士，以較低的風險獲取回報，因他們在借出現金的同時，能取得相等價值的資產作抵押。

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