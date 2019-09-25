【地產專題】十大屋苑「價崩」！太古城則王高位瀉兩成

中美貿易戰持續，加上反修例風波引發示威不斷，拖累住宅樓市氣氛急轉直下。今年第三季10大二手藍籌屋苑平均呎價，按季全部下挫，交投量亦大跌逾三成。期內實用面積400至500方呎單位跌得更傷，如鰂魚涌太古城兩房則王，已較今年高位跌價約23%，至約千萬元，預期未來做價會低至約900萬元。

綜合市場資料，10大屋苑第三季暫共錄約362宗買賣，較第二季的533宗，大減171宗或約32.1%，當中9個項目成交量減少。其中鰂魚涌康怡花園錄約11宗，跌幅達66.7%最大，其次是太古城，跌約64.8%。

若撇除期內成交量偏低錄得另類單位成交的康怡花園，各個物業樓價跌幅介乎0.8%至13.6%，當中荔枝角美孚新邨平均呎價約13,058元，按季跌價逾13%最多。

●美孚新邨重返年初價

美孚新邨跌勢明顯，7至9月份交投量僅約30宗，按季少50%。美聯吳志輝透露，屋苑實用面積442方呎的單位，成交價跌至588萬元，返回年初價位。預期樓價要進一步下滑，交投才有望回升。

相反，上車需求推動，新界細價盤跌勢較為溫和。以天水圍嘉湖山莊為例，平均呎價約10,459元，平均呎價同期挫7.3%，交投量則只跌近10%至91宗。中原伍耀祖稱，屋苑「純三房」單位，樓價低於600萬元已見承接。現時個別單位成交呎價跌至8,500元低位。

此外，沙田第一城平均價呎價約16,908元，按季只跌約3.6%，交投下調約6.3%至60宗。美聯翁凱傑指出，該盤兩房單位做價，由年中最高達630萬元，降至近日500萬元的低位，跌幅達兩成。屋苑放盤叫價最低500萬元，做價有機會重返「四字頭」。

後市去向未明，買家失去入市信心，過往抗跌力最強港島樓都「捱唔住」。指標屋苑太古城平均呎價報20,275元，按季跌9.4%，9月份10宗成交，半數呎價低於2萬元。其中興安閣中層H室，實用面積583方呎，被視為屋苑的「則王」，成交價1,060萬元，比高峰時售價1,385萬元，賣平逾300萬元。

●專家料樓價未跌完

香港置業溫智力指出，受社會氣氛影響，太古城睇樓量銳減，令交投急瀉，自7月中開始，部分要套現業主已主動減價，市場才有承接。

至於曾為太古城業主的資深投資者吳龍飛認為，近日大型屋苑樓價跌勢已成，尤其是涉及樓價逾千萬元的中價樓。他指出，現時放盤沒有劈價，根本不會有買家入市，最平單位已跌至770萬元。

他承認，自己對整體樓市睇法悲觀，特別是100餘方呎的納米樓，因為未來住宅供應大增，該類單位回報率又低，未來只有「死路一條」，估計價格要跌20至30%。

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