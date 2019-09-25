28年從未出錯！這信號預示美股樂觀到年底

外國傳媒報道，現時美股又出現一個「牛市未完」的信號，來自道瓊斯公用平均指數(Dow Jones Utility Average)！自從1929年起，公用指數已90年成為股市領先指標，通常會早於大市見頂或見底。由於公用指數周二(24日)再創新高，意味着整體大市仍有一浸升浪。更甚的是，這訊號在過去28年以來一直可靠！

那麼，股市升浪會持續多久？美國著名投資通訊《Investment Quality Trends》總編輯Kelley Wright曾表示，根據往績，道瓊斯公用平均指數一般較大市早3至6個月見頂或見底，如果歷史正確，美股升浪或會持續至今年底至2020年3月。

擅長以史為鑑的美國投資通訊及專欄作家Mark Hulbert亦發現，道瓊斯公用平均指數超過道指，率先創下紀錄新高是極好消息，一般來說，公用指數領先道指3至6個月，這意味道指極大機會在短期內創新高。更甚的是，這訊號在過去28年以來一直可靠！

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