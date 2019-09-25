財經評論：樓市下跌成定局　最怕賤物鬥窮人

「有土斯有財」一直是中國人的傳統觀念，認為買「磚頭」是最好的投資。香港人窮盡一生積蓄，就是為了「有瓦遮頭」，買樓安居樂業。可如今香港面對逆境，備受內憂外患困擾，經濟急轉直下，連帶各區二手樓市湧現劈價潮。樓市一旦崩圍，必然觸發惡性循環，後果不堪設想！

香港普羅市民一般以400方呎單位為上車目標，而數據顯示，該類單位平均售價10年間升幅接近兩倍，遠遠高於打工仔的工資增幅。當然，香港樓價飛升與全球央行放水、息口低企有關，但歸根究柢，房屋政策長年失敗，港府責無旁貸，未有好好規劃人口增長、設法平衡住屋供需以致釀成惡果。

香港社會自六月開始動盪，而各大屋苑樓價亦由第三季起錄得明顯跌幅，細單位往往劈價逾一成才有承接，成交價低於銀行估值。地產代理統計的二手樓價指數已創下近半年低位，相信年底前銀行估值會持續下調，而二手樓價趨跌已成定局。

或許有些人覺得，過去樓價高不可攀，現今出現調整，豈非是執平貨良機？但事實上，香港經濟步入寒冬，裁員潮此起彼落，最怕賤物鬥窮人，飯碗不保，何來有錢上車？時值第四季，是企業撲水過年關的高峰期，萬一資金周轉困難，公司關門大吉，打工仔人人自危，隨時無力供樓，需要沽售或者撻訂離場。

更令人擔心的是，近年發展商為了將貨就價，爭相推出蚊型盤、納米樓，務求貨如輪轉，袋袋平安。這些迷你單位呎價非平，市民要犧牲居住環境換來勉強上車的機會，不少更須透過高息二按，又或者靠上一輩加按居住的舊物業套現幫補上車首期，倘樓市大冧，恐累及兩代。

地政總署昨日公布，先前遭撻訂的啟德百億商業地王亦流標收場，可見商業景氣急轉直下。若作為傳統經濟龍頭產業的地產行業確認由盛轉衰，全港逾十四萬從事地產業和逾三十萬從事建造業的勞工，更有飯碗不保之虞。這些年由樓市泡沫充撐的財富效應一旦消失，勢必重擊消費信心，惡性循環將令經濟雪上加霜。

本來，合理增加房屋供應，滿足市民住屋需求，解決長期房屋問題是港府分內事。然而，正當香港處於不尋常的內外交困局面，而樓市又正值登頂後搖搖欲墜之時，若房屋政策不當，隨時添煩添亂，重演當年「八萬五」的災難，成為壓垮本港樓市的最後一根稻草。泡沫一旦爆破，殺傷力將比當年更嚴重、更可怕！

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