金曹　學莊家思維計價撈底

港股僅反彈一天，又遭逢了黑天鵝事件，恒指跌穿重要技術位26,070收市，如無法盡快平息事件，後市相當麻煩。

事緣美國眾議院議長佩洛西9月24日突然開記招，宣布對美國總統特朗普進行正式的彈劾調查，佩洛西直指「沒有人凌駕於法律之上」，今次彈劾理據並不是通俄影響選舉結果、懷疑避稅或妓女掩口費的陳年舊事，而係美國媒體爆料話，特朗普於2019年7月，曾在一次通話中，8次向烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)施壓，要佢調查2020年民主黨總統熱門候選人拜登的兒子亨特(Hunter Biden)。

估計今次可能會斷正，因為科技進步，以為好秘密的談話都可以被錄音，搞到人人都知再無秘密。另外外媒指，特朗普在與澤連斯基通話幾天前曾下令凍結對烏克蘭的近4億美元援助，以切斷軍援方式逼迫烏克蘭對拜登進行調查。事件愈鬧愈大。道指在消息傳出之前本來升129點，但尾段最多挫245點，即係呢個消息令道指無咗374點，美股收市前雖有所反彈，但收市仍下跌142點或0.53%。

自然地，周三(25日)港股無運行，繼續發揮跟跌唔跟升的習慣，恒指收報25,945，跌336點。如果觀察期指倉位，上周接近250日線27,373之後連跌6日，見到9月19、20及23日都不斷有期指加倉，呢三日的加權平均價大概係26,520點。期指市場係零和遊戲，有大戶見跌咗超過千二點博反彈，也有莊家為淡友接貨。總之，後市睇26,070至26,520呢兩個位，會唔會再食1,200點，見25,320(26,520-1,200)呢？10月見到都唔出奇。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。