林嘉麒　美股轉弱　恒指恐試25500

恒指再次失守26,000水平，相信亦是投資者能夠預期的事。過去一星期，恒指接連續失守50天、20天移動平均線。在美股轉弱，資金避險下，走勢已離20天線愈來愈遠，恒指反覆下試已成為新趨勢。早前，港股弱，外圍及A股強，現時美股腳軟，特朗普被彈劾，投資者更會有戒心。事實上，VIX指數早前處於低水平，現時開始反彈，加上9月季結前，風險胃納減少，避險情緒升溫下，股票市場資金流走亦是意料之內，料恒指先試25,500點或以下。

港股近期一直處於「炒股不炒市」，藥股近兩日走勢成為了市場焦點。「4+7」藥品帶量採購最新報價終於出爐，擬中選價平均降幅59%，較市場預期低，投資市場看淡藥股。不過，今輪一種藥產品並不是由單一藥廠中標，有的多至三間，較第一輪帶量採購有不同，可當作利好因素。另外，值得注意的是，跨國藥企賽諾菲在氯吡格雷、厄貝沙坦氫氯噻嗪兩個原研藥上均直接報出了最低價，幾乎與仿製藥無二。

「4+7」對醫藥企業是一場博弈，藥品被選中，將會被25個省市的醫院採購；相反，意味着藥品無法納入醫保報銷，幾乎與市場無緣。因此，中標擔心價低，不中標的話，銷量會因此大減。此情況在今一輪帶量採購更加明顯，亦引來大行的睇法分歧。首先，國家帶量採購政策目的是引導市場機制促使藥品回歸合理市場價格，進而節約更多醫保資金，讓更多患者用上質優價廉的藥品。國家組織藥品集中採購和使用試點，以實現藥價明顯降低，減輕患者藥費負擔。企業方面就以價換量。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。