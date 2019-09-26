艾雲　唱片業靠「串流」收復失地

唱片市場萎縮多年，直至串流音樂市場愈做愈見錢路，塊餅愈做愈大，吸引更多競爭對手加入，形成大混戰。除了本身的Spotify和Apple Music兩大巨頭，Google也想借助YouTube捲土重來。

國際唱片業協會(IFPI)在去年年度音樂報告指出，2018年全球音樂總收入191億美元，增9.7%，連續第4年增長，主要來自串流音樂收入。尤其在美國，美國唱片業協會(RIAA)統計，今年上半年美國音樂零售收入54億美元，較去年同期增18%，而串流音樂佔了當中的八成。

串流音樂由Spotify和Apple Music佔去了大半塊餅，但同時還有不少中小型公司以特色服務在市場競爭，如提供CD般音質被稱為「無損音樂」的TIDAL，亦有地區性服務的KKBox、MOOV、JOOX等。

這市場正在快速擴張，唱片公司跟串流音樂平台的分成爭議也逐漸和解。市場研究機構Absolute Markets Insight樂觀預測，全球串流音樂市值於2026年將超越275.8億美元。根據IFPI的紀錄，全球音樂市場在1999年達至頂峰，銷售額266億美元，之後便拾級而下。這意味着串流技術可帶動音樂市場收復多年失地。

亞馬遜的Amazon Music Unlimited是從混戰中開始冒起的黑馬，據《金融時報》的報道，去年訂閱人數大增七成，連同Prime Music合計已超過3,200萬訂戶。上星期加推超高清音樂服務，歌曲最多24-bit、192kHz取樣，走大眾市場的靚聲音樂。

正因為市場如此樂觀吸引，Google也將發起第四次挑戰。曾經推出過多個音樂串流服務都未能搶進市場，包括2011年的Google Play Music，其後有YouTube Key和YouTube Red。Google的YouTube的影片服務本身在MV市場佔一重要席位，每年的十大排行榜總有不少是年內熱門歌曲，以此去發展音樂服務理應是優勢，卻因旗下有多個服務自己人打自己人。早前將服務重新包裝成YouTube Music，一方面用高分成吸引唱片公司加盟，另一邊吸納用戶，期望能殺出重圍，在市場上分一杯羹。

艾雲

在財經界打滾多年後，投身資訊科技行業成為i世代。

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