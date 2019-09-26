國泰擬發美元債撲水　25年首次

近期國泰負面消息不斷，自8月初國家民航局向國泰發出重大航空安全風險警示後，更觸發公司管理層相繼辭職等事件，拖累國泰股價較4月高位瀉近三成，周三(25日)收報9.82元，跌1.6%。

事實上，在社會不穩、中美貿易戰及全球經濟放緩情況之下，國泰近月整體訪港旅客大減，國泰航班訂位減少，8月客運量更錄得十年來最大跌幅，訪港載客量較去年同期減少38%，離港客運量則減少12%。公司更預期9月份情況仍持續艱難。加上近期國際油價急升，導致國泰經營環境變得非常困難。

因應航空業經營環境轉差，借貸風險上升，一般相信國泰若要進行再融資，銀行可能要求更苛刻的條款。

高騰國際資產管理董事總經理Wonnie Chu指，從媒體對國泰的報道，無疑在投資界留下負面印象，故她相信公司需為發行債券提供更高溢價才能吸引投資者入市。

百達資產管理亞洲固定收益主管Thomas Wu亦認為，這次債券出售反應，將反映投資者對國泰前景的信心，以及近月示威活動對公司資產的影響。

他相信，由於銀行希望避免借貸予旅遊相關的高風險企業，促使國泰改變融資策略，不再依賴正常銀行放貸而利用債券市場融資。他又預計未來透過債券市場融資的香港企業會增加。今年第三季，香港借貸人發行美元債的規模躍升至六年高位。

此外，國泰繼8月遭國家民航局發出安全風險警示之後，其業務前景遭多家券商看淡。其中，工銀國際看法最淡，指危機管理差劣，對品牌帶來無法彌補的傷害，予其「強烈賣出」評級，目標價6元，並指股價未來一年潛在下跌空間約40%。

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