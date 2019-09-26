東方日報B1：太古城兩房樓王冧價逾20%

中美貿易戰持續，加上反修例風波引發示威不斷，拖累住宅樓市氣氛急轉直下。今年第三季十大二手藍籌屋苑平均呎價，全部按季下挫，交投量亦大跌逾三成。期間，實用面積400至500方呎單位跌得更傷，如鰂魚涌太古城兩房則王，已較今年高位跌價逾20%至約千萬元，預期未來做價會低至約900萬元。

綜合市場資料，十大屋苑第三季合共暫錄約362宗買賣，較第二季的533宗，大減171宗或約32.1%，當中9個項目成交量減少。其中，鰂魚涌康怡花園錄約11宗，跌幅達66.7%最大，其次是太古城，跌約64.8%。

若撇除成交量僅十多宗、有另類單位成交的康怡花園，期間各個物業樓價跌幅，介乎0.8至13.6%，當中荔枝角美孚新邨平均呎價約13,058元，按季跌逾13%最多。

美孚新邨跌勢明顯，第三季交投量亦僅錄得約30宗，按季少50%。美聯吳志輝透露，該項目實用面積442方呎單位，成交價已下跌至588萬元，重返年初水平。他預期樓價要再下滑，交投才有望回升。

相反，上車需求推動，新界細價盤跌勢較為溫和。以天水圍嘉湖山莊為例，平均呎價約10,459元，平均呎價同期挫7.3%，交投則跌近10%至91宗。中原伍耀祖稱，屋苑「純三房」單位，樓價低於600萬元已見承接。屋苑現時個別單位成交呎價跌至8,500元低位。

此外，沙田第一城平均呎價約16,908元，按季跌約3.6%，交投少約6.3%至60宗。美聯翁凱傑指，該樓盤兩房單位做價，由年中最高的630萬元，降至近日500萬元的低位，跌幅達兩成。屋苑放盤叫價最低500萬元，做價有機會重返「四字頭」水平。

後市去向未明，買家失去入市信心，過往抗跌力最強的港島樓都「捱唔住」。指標屋苑太古城平均呎價20,275元，按季跌9.4%，九月份暫錄10宗成交，半數呎價低於兩萬元。其中，興安閣中層H室，實用面積583方呎，售價1,060萬元，較高峰時的1,385萬元，賣平逾300萬元。

香港置業溫智力指出，受社會氣氛影響，太古城睇樓量銳減，令交投急瀉，自7月中開始，部分要套現業主已主動減價，市場才有承接。

至於曾為太古城業主的資深投資者吳龍飛認為，近日大型屋苑樓價已形成跌勢，尤其是涉及樓價逾千萬元的中價樓。他續指，現時業主若沒有劈價放售手上物業，根本不會有買家入市，屋苑最平單位已跌至770萬元。

他承認，自己對整體樓市睇法較為悲觀，特別是100餘方呎的納米單位，因為未來住宅供應大增，該類單位回報率又低，未來只有「死路一條」，估計價格要跌20至30%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。