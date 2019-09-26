古勝　地產股大升機會微

說實話，這類「社會責任」行為，以往都經常會出現(例如某集團捐錢給社企飯堂，讓有需要人士可免費用餐)，不過今次涉及土地問題，加上早前又有團體表示贊成政府使用《收回土地條例》這尚方寶劍來增加土地供應，這難免令人聯想到，未來樓市格局會唔會有變。

從基本面睇，農地發展以往都比較難攪，事關表面上多個政府部門都唔多合作，令發展商有心無力，但底子裏，其實是政府難以平衡多方利益分配，擔心隨時產生更大的利益衝突問題，故一直未有沾手農地開發問題。

事實上，地產商所提出的合作農地，會唔會係唔完整及位處偏遠地區(例如未收齊的一整幅土地)，故未來唔排除部分地產商會假借與社企合作之名，實為推動政府使用尚方寶劍來收地建屋。重中之重的問題是，「農地改建」必然要經歷種種難關，而這往往存在不可預知的變數，故相信有關行為唔會對本地樓市的短期供應帶來太大影響，至於長線影響則有待當中細節再公布而分析了！當然，大家今日可以睇睇新世界發展以至其他地產股走勢，就最反映出市場睇法，因為真金白銀往往最老實。

回看地產股基本面，美國9月已減過一次息，市場預期直至12月底，美國減多一次息到1.5至1.75厘的機會率為51.1%，減息到1.25至1.5厘機會率則為26.5%，而維持現時息率的機會率亦有22.4%。可見，市場預期年內再減0.25厘的機會最大，咁對息口敏感的地產股有多大刺激就未知，惟從近期一眾地產股股價走勢與香港經濟前景未明考慮下，美國就算再減息僅能撐住股價唔跌，但要股價大升機會可謂微乎其微！

東方產經專欄作者 古勝

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