彭偉新　港股陷跌浪難寄厚望

港股整體走勢仍然以回吐為主，相信主要是早前因憧憬中美貿易談判有機會重新啟動、以及特區政府正式撤回逃犯條例草案後，恒指升得過分，尤其是港股在9月13日急升上250天線，但未能突破後，不少投資者都急於拋售股份獲利。

雖然，近日港股回落仍有資金流入，尤其是在收市競價時段較為明顯，不過流入的規模開始減弱下，整體港股會繼續回調，特別是恒指由4月15日高位30,280點見頂後，已形成了一浪低於一浪走勢，相信股價若按今次反彈總升幅的61.8%作出回調，一旦跌穿25,800點，下一個底部要跌至23,370點水平才會見反彈。因此，投資者宜看淡港股走勢，並要繼續保持審慎的態度。

集團的原油銷售均以國際油價為準，不受到內地發改委的定價機制所限。在近期油價上升下，明顯利好集團的毛利及純利，亦有利於集團的現金流狀況。中信資源股價近期曾一度跌至0.45元水平，相當於2016年國際油價30美元一桶的股價水平。現時油價已升返每桶60美元以上水平，可見股價明顯被過分低估。

投資者可以在0.5元水平買入，預期有機會借助油價反彈下，股價可以重返250天線以上水平，若果按2017年股價在1.22元見頂後反覆回落的總跌幅，以黃金比率38.2%反彈目標來計算，股價有望升上0.75元水平。另外，投資者可以用9月10日低位0.45元作為止蝕價位。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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