莫開偉　內地創板傳准借殼有利科企

據媒體披露，最近中國資本市場監管當局正在加快研究完善創業板發行上市、再融資、併購重組等制度，且創業板未來有望實行註冊制，創業板公司重組上市即將破冰，改革提速將利好創業板，也表明創業板改革有望提速。

今年，中國資本市場喜事連連。如6月20日，證監會就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》向社會公開徵求意見，擬允許符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市，是最為核心的一條。8月18日，《國務院關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》提出「研究完善創業板發行上市、再融資和併購重組制度，創造條件推動註冊制改革」，一時間引發市場熱議。

雖然，現有的創業板上市條件中，相較其他板塊要求更為寬鬆，包括最近兩年連續盈利，最近兩年淨利潤累計不少於1,000萬元；或者最近一年盈利，最近一年營業收入不少於5,000萬元；最近一期末淨資產不少於2,000萬元，且不存在未彌補虧損等。但與科創板相比，創業板對IPO公司的淨利潤要求依然較高，且其發行市盈率並非純粹意義上的市場定價。

尤其是此前創業板不允許借殼，更對創業板快速發展帶來了較大的制約。因此，為創業板營造更好的融資環境，也鼓勵更多的創業企業到資本市場融資，必須對創業板在制度設計等方面進行重新設計，打破固有的機制障礙，創業板企業才會贏得更好的發展機遇。

而據披露創業板可能在兩方面有根本性突破：一是創業板有可能被允許重組上市。這意味着借殼上市將放開，預計細則最快年內將出台，這對於創業板無疑是利好。二是未來創業板有可能實行註冊制。這會讓更多科技類企業登陸創業板，從長遠看利好創業板，將有助於更多創業企業將科技優勢與金融結合，從而使其科技創新的優勢發揮得更明顯。而且，更有可能使一些未盈利企業、同股不同權企業都有望上市。

最為重要的是，創業板上市門檻降低，允許暫時虧損但有發展前景、成長性較好的科創類企業上市，鼓勵代表未來經濟發展方向的、有科技含量的公司申請創業板上市，可為更多創業企業提供上市機會，也給投資者帶來重磅投資利好。

中國地方金融研究院研究員 莫開偉

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