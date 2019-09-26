陳正犖　金價升勢料有餘未盡

美國總統特朗普於紐約聯合國大會上作演說，再指摘中國濫用大量的國家補貼、竊取知識產權，令人憂慮10月中美會談可達成協議的機會又減少。特朗普同時警告，除非伊朗改變其行為，否則不會撤銷制裁，甚至會加強制裁，地緣政治可能升級，都促使資金流入金市，金價升至超過兩星期高位。

另外，在經濟層面上，多方面的數據都顯示環球經濟仍然病奄奄。美國9月消費者信心指數錄得九個月以來最大跌幅，並遠差過市場預期，而早前德國公布的製造業採購經理指數暴跌，創10年新低。我們認為環球央行將會手鬆「放水」。

中美貿易摩擦令環球衰退風險升溫，地緣政治風險加劇，股市和信貸市場估值昂貴，加上利率下滑，都繼續支持金價，而黃金交易所買賣基金的實金持有量，已升至6年新高的2,494噸，反映有資金流入黃金市場的迹象。我們重申，預期未來金價升勢將可能會更強更持久，0至3個月預測為1,575美元，6至12個月預測為1,700美元。

現貨金兌美元出現雙底的向好技術形態，升穿1,524美元的頸線阻力，有機會延展升浪至1,560至1,565美元，最終有機會邁向1,700至1,800美元。

不過，聯儲局今月「鷹式」減息後，我們基本預期美國聯儲局今明兩年不減息，有機會為金價帶來下行風險。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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