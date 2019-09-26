楊俊文：香港資產估值兩大誤區
2019年09月26日 01:13
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談起最近香港資產估值，聽得最多的是與兩個情況去比較。首先是香港近年或歷史平均數，即如恒指近10年或20年的平均市盈率，或把香港資產現時收息率、行業估值與世界主要城市去作出比較，從而去衡量香港資產價格是否高估或低估。
其實，估值從來不會出現一個絕對數，角度不同，估值就不同。例如退休基會主要要求是穩定高派息、對沖基金則以高增長作審視角度。對退休基金，騰訊(00700)可能是妖股，因為派息率只有0.3%，對沖基金則把騰訊視為神股，因為年年都增長三五成。這就是角度對估值的影響。
這種以平均法作估值的方法在絕大多數時間都行之有效，而且較科學，然而此方法在處理特殊情況則並不適用，因為平均的意思是假設在同一個相對類似的背景下才有平均，例如在近來政治風潮下，背景已作大幅逆轉，這估值方法會造成錯誤。
另一個作比較的情況是，以金融風暴、沙士等重大不利事情作參考，例如沙士樓價跌幾多、金融風暴股市急跌到哪一點等。這方法同樣有一定缺陷，客觀上怎樣去衡量個別事件的殺傷力，還是隨意地把每次風暴當成等值呢？有人覺得沙士較嚴重，又有人覺得今次較沙士嚴重，各有各說法。
讀者可以留意到，在行動上，樓市沒有恐慌性拋售，股市只跌了一成多，事件也沒完沒了，唯一肯定的是，香港資產需要打折扣。筆者依然認為，現階段跌幅未能反應實際，價格仍有下跌空間。
博浩資產管理首席投資總監 楊俊文 (作者為註冊持牌人士)
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