美股收市：道指升162點　Netflix上漲近4%

美國總統特朗普看好中美貿易談判進展，其言論刺激美股做好。道指收報26,970點，升162點或0.61%；標指收報2,984點，升18點或0.62%；納指收報8,077點，升83點或1.05%。

科技股領市向上，蘋果公司全日升1.54%；Netflix上漲3.99%；亞馬遜亦上揚1.53%。運動品牌Nike全日升逾4%，該公司此前公布業績勝預期。

特朗普周三與記者會面時表示，中美可能較預期更快達成協議。他說：「他們想達成一份非常糟糕的協議...但這可能比你想像中早發生。」

若特朗普所言屬實，長達近15個月的中美貿易戰即將結束。財長姆紐欽日前受訪時表示，將於10月7日的一周在華盛頓與中國副總理劉鶴舉行新一輪貿易談判。

另一方面，特朗普涉嫌向烏克蘭施壓來打壓競選對手、前副總統拜登，而面臨被彈劾的風險。白宮周三公布，特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在7月25日的電話通話記錄。

特朗普在對話中明確表示，希望烏方與美國司法部合作，以調查拜登及其兒子亨特；他又重申美國對烏克非常好，故冀望對方可以助一臂之力。

WallachBeth Capital高級分析師Ilya Feygin表示，投資者正處於好倉，因他們相信中美貿易戰將得到解決；至於彈劾特朗普的問題預料不會發酵，主要考慮到國會參議院仍由共和黨人主導。

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