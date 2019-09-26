中國藝術金融：大股東5.64%抵押股份遭斬倉

於周二(24日)營業時間結束時，漢信投資為10.9545億股股份的實益擁有人。有關股份中，9.96億股(佔已發行股份約59.36%)存放於香港一家證券公司(首家證券公司)；及9,907.6萬股(佔發行股份約5.9%)已就若干保證金融資質押予香港另一家證券公司(第二家證券公司)；以及38.4萬股由漢信投資持有，不受任何股份質押規限。

由於漢信投資未能完全滿足第二家證券公司就上述保證金融資提供額外抵押品的要求，故該證券公司於本月25日強制出售共9,469.2萬股股份(相當於已發行股份約5.64%)；而在當日營業時間結束時，漢信投資結欠第二家證券公司的所有借款均已清償，共438.4萬股股份仍存放在該證券公司的保證金證券帳戶內。

至於首家證券公司並無出售漢信投資向其所抵押的任何股份，但因股價大跌，漢信投資於本月25日交易時段後收到通知，須提供補足現金或額外證券，以恢復貸款價值比率。漢信投資未來幾日正與首家證券公司就提供有關額外抵押品的安排進行商討。

漢信投資由金砂投資持有69.5%，而金砂投資由紫玉投資持有74.1%，紫玉投資則由范志軍持有67.2%及由范沁芝持有32.8%。范沁芝為董事兼董事會主席范志軍之女兒。

董事會補充，直至該公告日期，集團業務正常運作。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。