【市前重點睇】美匯升破99關　納指重上8000點

●美匯指數高企99.03，離岸人民幣(CNH)低見7.1298，港匯處7.8389，圓匯跌至107.71，歐元低見1.0942，英鎊回落至1.2358。金價於1,500美元水平反覆。油價跌逾1%，布油企62.39美元，紐油見56.63美元。道指期貨窄幅上落。

●美國總統特朗普表示，中美可能較預期更快達成協議。

●中國8月份進口美國大豆168萬噸，規模達到4月以來高位，遠超7月份的91.2萬噸。

●聯儲局向市場資金需求低頭，宣布提高周四(26日)回購協議操作的規模，將14天期回購操作最大限額提高一倍至600億美元。隔夜回購操作的最大規模從750億美元提升至1,000億美元。

●聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，希望聯儲局今年底前再減息25點子。

●美國10年期國債孳息率漲9.16點子，報1.7372厘。

●港股ADR指數收報26,010點，升65點。

●即月恒生指數夜期收報26,048點，升143點，高水103點，成交21,714張。

●紐約期油收報每桶56.49美元，跌0.8美元或1.4%；布蘭特期油收報每桶62.39美元，跌0.71美元或1.13%。

-傳沙特阿拉伯原油產能恢復速度比預期更快，總產能比預期提前一周恢復到超過每日1,100萬桶的水平。

●傳沙特阿美將於10月20日前後正式宣布上市計劃。

●紐約期金收報每安士1,512.3美元，跌27.9美元或1.8%。

●美日達成有限貿易協議，據白宮發布的協定中農業條款，日本將對逾13億美元的美國農產品立即取消關稅。分階段降低對新鮮和冷凍牛肉、新鮮和冷凍豬肉等產品的關稅。

●歐洲央行執行委員會成員Benoit Coeure表示，央行已經準備好在10月2日按計劃發布歐元短期利率(ESTR)。

●報道指出美國或對近80億美元歐盟商品加徵關稅，而歐盟考慮對逾40億美元的美國商品加徵關稅。

●國際貨幣基金組織(IMF)執董會選擇世界銀行前行政總裁、保加利亞經濟學家格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)擔任總裁，她也成為該機構第一位來自新興市場的領導人。

●新世界發展：捐300萬方呎農地建社會房屋。

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