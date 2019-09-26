【股民熱話】點解港鐵咁多壞消息　股價都咁硬淨？

撇除港府目前持有港鐵75%股權外，街貨中，468個參與者合共持有港鐵19.38%股權，相信唔少都係機構投資者。在這19.38%街貨之中，首六大持倉已佔14.39%街貨，可見股權相對集中。班芬佬坐定定唔沽貨，散戶想低買港鐵自然有難度。

咁係咪即係話，港鐵股價唔會再跌？呢個問題就兩睇。事實上，沙中線已暴露港鐵的管理問題，事件還須待調查報告詳述過程，到底這條鐵路何時才能全線通車，亦存在好多未知數。此外，近期社會活動矛頭經常指向港鐵，造成設施破壞及提早暫停服務等問題，對車務的影響仍有待評估。若非目前樓價跌幅尚算有限，港鐵持有的鐵路上蓋發展項目成為未來數年香港新房屋供應的主要來源，資產有價支撐住股價，睇怕班芬佬都唔會咁老定！

從另一角度睇，未來港鐵股價會否加快調整，關鍵頗視乎樓市。若樓市大跌，港鐵的資產價格亦會受到重大影響，從而拉低估值。總而言之，凡是基金股，股價升的時候如放紙鳶，但跌起上嚟大撼大又可以跌得好甘。到底未來會點走，就要睇實樓市洞悉資金風向！

東方產經專欄作者股博士

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