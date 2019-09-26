A股快報：金融及水泥股穩升　黃金股偏軟

美國總統特朗普指中美雙方或較預期更快達成貿易協議；內地股市向好，滬綜指高開9點或0.31%，報2,964點；深成指高開27點或0.28%，至9,698點；創業板指數高開5點或0.31%，報1,677點。

板塊方面，次新股領漲1.5%，金融、水泥、煤炭及家電股全線升0.3%，地產股升0.1%；而船舶製造股則跌0.2%，有色金屬股跌0.6%。

寧德時代高開0.3%。公司擬投資不超過100億元人民幣，在四川省宜賓市投資興建動力電池製造基地，項目將分兩期建設，一期自開工建設起不超過26個月，二期計劃在一期投產後兩年內啟動。

黃金概念股偏軟，銀泰資源低開逾7%，盛達礦業跌逾3%，山東黃金跌2.7%，恆邦股份跌1.8%。

股東減持拖累股價受壓，安利股份低開9%，兩名股東擬各減持不超過12.14%及10.75%股份。金力永磁連續四日跌停板，股東擬減持不超過3%股份。

大行麥格理均予海康威視及大華股份「跑贏大市」評級，目標價分別為40.5元及24元。海康威視高開0.7%，至33.3元。大華股份高開0.9%，至17.47元。

中遠海能停牌。

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