【即市分析】石油股整裝待發？
2019年09月26日 10:00
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中海油
東方產經專欄作者司慕渢：沙特阿拉伯石油設備早前受襲事件峰迴路轉，油價先急升後回軟，加上美國周一公布上周原油庫存較預期為多，油價當晚下跌，三桶油走勢重回以往反覆下跌之勢，而油服股同樣轉趨弱勢，到底相關板塊係咪已經炒完？(油氣能源板塊追蹤：https://bit.ly/2BISpOd )(油氣服務板塊追蹤：https://bit.ly/2DTTO9A )
從基本面睇，油價上落主要受環球經濟前景及供求影響。中美貿易戰持續，經濟不景影響原油需求；但地緣政治緊張亦足以影響供應，兩者不斷變化，令國際油價表現較反覆。
若然今次沙特可在短時間內恢復生產，那本輪國際油價反彈確認告一段落，回復弱勢的機會大，皆因始終全球經濟景氣利淡，論供需面，國際油價難有大升的條件。
從三桶油估值及股價走勢看，中國石油(00857)、中國海洋石油(00883)及中國石油化工(00386)往績市盈率分別為12倍、8倍及7.9倍，不算得上十分吸引。走勢方面，三者全部都係自9月中見高位後反覆下跌至今，且皆已下破多條主要平均線，走勢利淡，還是眼看手勿動。至於油田服務股短期沽壓同樣唔細，以往較具鑊氣的安東油服(03337)及中海油服(02883)股價近期都抽唔上，前者更已失守升軌支持，走勢偏淡，都係掂唔過！
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