【即市分析】石油股整裝待發？

從基本面睇，油價上落主要受環球經濟前景及供求影響。中美貿易戰持續，經濟不景影響原油需求；但地緣政治緊張亦足以影響供應，兩者不斷變化，令國際油價表現較反覆。

若然今次沙特可在短時間內恢復生產，那本輪國際油價反彈確認告一段落，回復弱勢的機會大，皆因始終全球經濟景氣利淡，論供需面，國際油價難有大升的條件。

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