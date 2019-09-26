港股格局：許繹彬指受示威事件困擾　恒指續「弱過藥煲」

港股輕微反彈。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，言詞反覆無常的美國總裁特朗普突然又再為貿易戰「放風」，美股周三應聲反彈，但港股不太受惠，相信是「自身問題」一直糾纏不清，更有愈演愈烈，令港股表現「弱過藥煲」，難改向下挫的主調。

由五月初起始恒指一浪低過一浪，中美關係陰晴不定、中東局勢升溫、社會事件無日無之，加上美國以至環球經濟轉差，大市幾近零好消息，加上社會問題令香港整體經濟陷於困局，港股呈現「跟跌唔跟升」的現象，恒指繼續低迷，投資者轉投美股及期貨市場搵食，亦不足為奇。

十一臨近，儘管內地已多管齊下刺激經濟，全面降准已正式生效，9,000億元人民幣資金逐步釋放，但暫未見大規模「粉飾櫥窗」活動，單憑近期滬綜指及滬深指數走勢來看，好像只聞樓梯響。黃金周將至，滬深港通南向周五開始暫停七日，北向則由下周二起暫停五日，憧憬著有好消息者，小心大市來一招「當頭棒喝」。相反，踏入此周適逢期指結算，大市波幅可能會增大，「轉倉」活動相繼亦會出現，投資者必須慎防「單邊走」的局面。

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