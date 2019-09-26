【即市分析】華北入秋旺季展開　中國燃氣落鑊炒？

事實上，中燃於本月6日，曾遭主要股東南韓能源公司SK E&S配售減持3%股份，每股配售價由29.7至31.35元，股價由是進入調整。不過大行仍然看好其前景。當中花旗指出，減持並不影響中燃營運，因為SK只屬財務投資，並沒大量參與公司管理，仍予其「買入」評級，目標價36元。

另高盛亦肯定中燃的前景，稱在參觀黑龍江項目後，當地燃氣需求勝預期，當俄羅斯管道供應於12月商用化後，料北方收入增長至2030年可達10倍；又指下半年來自鄉村用戶的接駁量增加，帶動銷售氣上升，對明年的銷售增長預期維持在25%，故將其評級上調至「買入」，目標價升至36.5元。

再睇走勢，中燃股價於主要股東減持前，已有兩個月於30至32元之間徘徊，目前形態頗似圓頂向下，加上14天RSI及MACD未見好轉，股價有機會回補6月24日的上升裂口28元水平，暫可「睇定啲」，待股價企穩後再作部署。

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