禍不單行！押後上市的WeWork擬出售資產兼裁員

美國共享工作空間初創企業WeWork的上市計劃押後，不但其創辦人諾伊曼辭任行政總裁，最新報道引述消息指出，公司為削減成本，計劃出售旗下社交平台Meetup、營銷平台Conductor及辦公管理平台Managed by Q。

WeWork上市觸礁，公司在主要股東日本軟銀壓力下，諾伊曼於周二(24日)同意辭任行政總裁，只保留非執行主席一職。他同時放棄公司的控制權，其持有的超級投票權股份，投票權據稱會由原本是其他股份的10倍，降至3倍。此外，諾伊曼的妻子亦會離任WeWork高層職務。

公司財務主管明森(Artie Minson)及副主席甘寧漢(Sebastian Gunningham)出任聯席行政總裁。外媒報道，他們計劃「密切審查」公司各方面，未來亦會作出「艱難的決定」，包括可能裁減多達三分之一的員工(約5,000名)，以及關閉非核心業務部門。

在諾伊曼辭任行政總裁後，外媒引述消息指出，軟銀或願意在明年增加注資15億美元。據悉，軟銀正就是否繼續對虧損龐大的WeWork投入更多資金作出討論，目前相關討論仍處於初步階段。

WeWork為紓解財困，有傳公司正與由摩根大通及高盛牽頭的銀團商討一項30億至40億美元的美元貸款，惟該銀團要求公司須先籌得額外資金後，才會考慮提供新融資。

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