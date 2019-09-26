【午市重點睇】美元呈強 金價回調
2019年09月26日 12:03
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●亞洲市，美匯指數曾升見98.97；圓匯報107.6；歐元兌美元企1.096；英鎊報1.237。港匯最新處7.8389。離岸人民幣(CNH)徘徊7.12水平。金價低見1,498美元，最新企1,509美元，布油報62.35美元，紐油報56.52美元。道指期貨跌13點。
●港股二萬六關爭持，恒生指數半日升40點或0.16%，報25,985點。https://bit.ly/2mJipX4
-異動股：新世界發展曾升4%，捐農地建屋。
-異動股：中國藝術金融現反彈，曾飆43%。
-新股專輯：傳春城熱力擬集資2.9億元。
-中海油合共發行15億美元票據，最長30年。
-港股格局：郭家耀料短期難有突破。
●【即市分析】
-石油股整裝待發？https://bit.ly/2nnYnSf
-港股承接受考驗，押注恒指認沽證。https://bit.ly/2ldfmpD
●A股快報：滬深三大指數半日收跌0.7%至2.6%。https://bit.ly/2nfiIJc
●亞洲股市：日股中段升不足百點。https://bit.ly/2nisKcA
●港元拆息︰隔夜息飆至1.48厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0729，較上日下調5點子，結束兩連升。
●人行逆回購200億元人民幣，淨回籠1,000億元人民幣。
●IMF史上第二位女性總裁出爐。
●匯璽III開售：大批準買家蜂擁報到等揀樓。
●地政總署：將收回784幅古洞北及粉嶺北新發展區土地。
●日央行6周內第4度縮減購債規模。
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