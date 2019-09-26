【專家點評】滙豐受累外圍氣氛差

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏：中國央行行長易綱重申中國金融風險可控，人行不急於做比較大的量化寬鬆舉措，貨幣政策取向要穩方向。北京大興國際機場終於華麗登場，正式投運，未來預計開通116條航線，覆蓋全球112個航點，乃中國航空業的新里程碑。

十一假後，10月將有中共第十九屆中央委員會第4次全體會議。特朗普在聯合國大會上，又再以知識產權和香港事務向中國發表強硬言論。中美高層貿易談判預定於10月中，投資者抱觀望態度。另一邊廂，美國民主黨眾議院議長佩洛西宣布，啟動彈劾調查總統。

港股明天(周五)期指結算，再加上下周內地十一假期因素，投資者入市審慎。恒指徘徊26,000點關口，成交淡。權重股高位被壓，掙扎無力。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏

(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，筆者及客戶持有滙控)

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。