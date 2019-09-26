聯合國報告：全球經濟增長今年料跌至2.3%

聯合國貿易與發展會議(UNCTAD)公布《2019年貿易和發展報告》，全球經濟增長將由2018年的3%，下降至2019年的2.3%。已發展國家的經濟增長，由去年的2.2%，進一步跌至今年的1.6%。發展中國家的經濟增長，亦由去年的4.2%，回落至今年的3.5%。

報告認為，全球經濟目前籠罩在國際貿易緊張局勢及地緣政治爭端的迷霧中。雖然美國正處於有史以來最長的復甦期，但也是最弱的復甦期，復甦對收入的影響已經減弱。自2017年減稅以來的回升正在消退，幾乎看不到承諾的投資繁榮迹象。

在其他發達國家，這種回升時間甚至更是曇花一現。歐元區正滑向停滯，德國經濟表現出明顯的疲軟景象；儘管英國脫歐對整個歐洲經濟來說是一種煩心的紛擾，但英國似乎注定會在2019年遭受極大的創傷。

有很多猜測認為，衰退之風將在2020年橫掃發達經濟體，並隨後席捲全球經濟。主要央行已經暫停了貨幣正常化，但市場愈來愈擔心，即使是新一輪的量化寬鬆，也無法為整體需求提供所需要的提振。

此外，由於發展中國家整體的債務水平高於以往任何時候，總計約為67萬億美元，保持利率不變將緩解償債壓力。但金融市場變化無常，在錯誤的情況下可能變得狂野不覊。

隨着全球需求的減弱，貿易陷入停滯；與2018年同期相比，2019年第一季的增長估計僅為0.4%。美國從2018年初開始對特定中國產品單方面提高關稅，後來又擴大了從中國進口的徵稅範圍，但並沒有起到幫助作用。一些國家的報復行動接踵而至。雖然迄今為止的影響已經得到控制，但如果恢復針鋒相對的關稅調高，加上投資進一步放緩，可能會付出極其高昂的代價。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。