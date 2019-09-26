【瑞通推介】資金留意美團淡倉望回吐

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普表示中美貿易協議可能比預期快達成，道指隔晚收報26,970點，升162點或0.6%。

恒指周三(25日)收報25,945點，跌335點或1.3%；周四(26日)早段曾反彈約100點，於26,000點徘徊。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入近8,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近8,400萬元，反映資金博港股短期出現技術性反彈。周三其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,900至26,999點。

再有券商唱好美團點評並給予90元樓上的目標價，該股周四早段曾升至81.1元之高位，連續三天創歷史新高，其後好淡爭持，於80元之下徘徊。由今月低位69.85元計，最多累升超過16%，9天RSI升至72，進入技術超買水平。周三有逾100萬元淨流出其好倉，同日則有逾180萬元淨流入淡倉。

友邦保險近期落後大市，周三收跌2%於74.5元，自月中高位80元以上計，累計調整幅度已超過7%，多條移動平均線亦告失守，下一支持或要參考250天線73.5元。該股周四早段未有明顯方向，於75元關前爭持。周三有逾830萬元淨流入其好倉，同日則有92萬元淨流出淡倉。

吉利汽車周三以近全日低位12.48元收市，跌幅近3%，而相對今月高位累計回調11.8%。該股周四早段反彈近2%，重上12.7元，向上阻力留意20天線約12.9元，下方留意50天線12.14元水平支持。周三有逾110萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有9萬元淨流出。

據報小米集團和中國郵政於金融業務等方面達成戰略合作，另有傳小米正尋求10億美元貸款。雖然公司近日頻頻回購，但在市場睇淡其新機銷情下，股份周三下挫4.4%收市，失守9元。周四早段曾回升約1%，一度重越9元，其後升幅收窄。周三有逾970萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有22萬元淨流出。

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