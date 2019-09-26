樓價UPDATES：囍滙本月首宗買賣　業主狠劈220萬沽

隨着經濟前景暗淡，業主出貨意欲大，往往大幅劈價，灣仔囍滙剛促成9月首宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔囍滙5座中層A室兩房戶，實用面積586方呎，外望山景。業主於3個月前原叫價1,850萬港元放售，議價後，大幅減價220萬元或約12%，以1,630萬元沽出，實用呎價27,816元。屋苑現有約70個放盤，叫價由900萬元起。

●柴灣杏花邨39座中層07室，實用面積499方呎，兩房海景戶，買家鍾情上址屬優質戶，加上叫價吸引，議價後，以835萬元購入，實用呎價16,733元。原業主持貨9年，帳面獲利約417萬元。

●交投不多的堅尼地城佳景閣中層C室，實用面積325方呎，以兩房設計，享開揚景觀。業主原開價680萬元，經議價後，減至638萬元交吉成交，實用呎價約19,631元。該廈現時只有兩個放售，當中三房戶入場價由900萬元起。

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九龍區

●長沙灣豐盛居高層E室三房戶，實用面積601方呎，以2.35萬元租出，實用呎租39.1元。業主於2009年以468萬元購入，租金回報率6厘。租客鍾情物業位置方便，景觀開揚，加上間隔合用並連全屋家具，即決定承租。

●樓價回落，居屋未補價第二市場買家積極在市場尋寶。樂富康強苑高層15室一房戶，實用面積426方呎，向西南望開揚景，單位原開價550萬元，終以523萬元未補價易手，實用呎價12,277元。原業主於2004年以93萬元購入上址，單位15年升值4.6倍。

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新界區

●青衣盈翠半島9月暫錄5宗成交，其中2座高層A室，實用面積771方呎，屬三房包括套房及連儲物房間隔，享海景。上址4月叫價1,600萬元放售，最近減至1,500萬元沽出，實用呎價19,455元，單位3年升值約50%。買家近期由外地回流本港工作，睇樓後被上址景致吸引，加上樓價有議價空間，因而落實入市。

●粉嶺中心9月暫錄約6宗成交，包括H座低層8室，實用面積366方呎，屬兩房間隔，以495萬元易手，實用呎價13,525元。上址為原業主於2014年以283萬元購入，持貨約5年，帳面獲利約212萬元，單位升值約74.9%。

●馬鞍山薈朗錄辣招鬆綁盤買賣，該單位為1座低層A1室開放式戶，實用面積229方呎，開價約440萬元，議價後以408萬元易手，實用呎價17,817元。據了解，原業主於2016年以286萬元購入上址，期內帳面獲利約122萬元。

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