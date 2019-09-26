【專家點評】港股短期或再下試25200點水平

致富證券資產管理部董事鄧澤堂：美國確認了和中國舉行高級別貿易談判，市場感到兩國貿易關係好轉。不過，美國總統特朗普出席聯合國大會時，批評中國未有履行加入世界貿易組織的承諾，反而利用了世界貿易系統獲得好處，言詞甚為強硬，影響市場對美中貿易談判的樂觀情緒。

另外，美國國會眾議院議長佩洛西宣布對特朗普展開彈劾調查，調查其有否向烏克蘭總統施壓，要求調查前副總統拜登和其兒子亨特的腐敗案。美中貿易談判的變數，對港股影響大，預期恒指短期有可能再試25,200點水平。

沙特阿拉伯石油設施早前受襲，惟有報道指，沙特已恢復超過75%遭攻擊後所損失的原油產量，並將於下星期初恢復全部產量。此外，伊朗總統魯哈尼在聯合國大會上表示，若美國撤銷制裁，將同意修改核協議，市場將魯哈尼的言論解讀為向美國釋出善意。受上述消息影響下，國際油價下滑，預期近日紐約期油亦會繼續下挫，留意回到55美元之下的可能。

(作者為註冊持牌人士)

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