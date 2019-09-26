時計寶：有作智能手錶相關研究

近年智能手錶的興起驅使公司有作相關研究，但董氏形容開發成本是「天價」，亦因為智能手錶太受歡迎而「唔做唔得」。他指，如果沒有相關背景，在技術及人才上，會較科技巨企小米及華為「蝕底」。他亦直言，由於對方售賣的智能手錶太便宜，蘋果公司的智能手錶其實不及國產手錶受歡迎；而目前國產品牌於內地手錶市場較具影響力。

董氏表示，傳統百貨公司由於位置及功能上存缺陷，會逐步淘汰表現欠佳的百貨公司專櫃，並改為於購物中心擴展。今年全年削減銷售點數目約101間，至2,955間。當中百貨專櫃的減幅與商場的增幅基本持平。

隨着市場年輕化，佔總收益約7成的天王手錶業務，亦改變策略，在商場銷售點中，投入更多年輕化款式，目標年齡層由原本25-60歲，改為投放更多迎合18-30歲消費者的產品。

談及中美貿易戰，他稱，關稅只影響其國際品牌手錶全球分銷授權業務，但國際業務佔比相當少，故影響有限。另外，機芯以外的零件，如錶帶、錶面均中國製，定必受關稅影響，惟約90%機芯由日本製造，仍要視乎貿易戰談判進展，不排除會被徵稅。

問及公司會否有計劃開拓外地市場，他表示，亞太地區如新加坡、台灣及馬來西亞等地，人流量及銷售面積相當少，認為會浪費廣告費用及人力，表示「寧願隨意不取難」，認為中國人口龐大，發展潛力較吸引。

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