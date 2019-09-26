【市後重點睇】美匯企99水平 道期靠穩
2019年09月26日 16:10
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
美匯指數呈強，最新企穩於99水平，離岸人民幣(CNH)現處7.12水平，港匯則在7.8374，圓匯於107.7附近上落，歐元企1.09，英鎊則處1.23水平。金價於1,506美元附近徘徊。布油、紐油分別企61.3美元及56.2美元。道指期貨升12點。
●市後關注點
-16:30 港府就下季度賣地計劃見傳媒
-22:00 美國8月新屋銷售
●港股全日在二萬六附近窄幅爭持，恒生指數收市升96點或0.37%，報26,041點。https://bit.ly/2mJipX4
-異動板塊：內銀股全線向上，招行彈4%領漲同業。
-石藥附屬兩款產品獲藥監局頒發註冊批件。
●A股快報：深成指收跌逾2%，豬肉概念股弱勢。https://bit.ly/2nfiIJc
●亞洲股市：日股收升28點，澳股回落。https://bit.ly/2nisKcA
●中美貿易戰繼續成大市焦點，歐洲股市早段低開後倒升，英國富時100指數升0.31%，報7,312點；德國DAX指數升0.16%，報12,253點；法國CAC指數升0.18%，報5,593點。
●【股匯攻略】國企指數短線有支持。https://bit.ly/2mMG9tm
●【即市分析】
-海通證券候低吸納。https://bit.ly/2lfyEux
-港股短期或再下試25200點水平。https://bit.ly/2lIzU9S
-滙豐受累外圍氣氛差。https://bit.ly/2nnqEYZ
●【大行報告】
-大和料車市末季重拾動力，看好吉汽廣汽。
-花旗予友邦保險「買入」評級。
●新盤部署：
-【多圖】OASIS KAI TAK開放式單位有得睇！
-OASIS KAI TAK尚餘30伙，市值達9億。
-中國恒大屯門項目命名恆大‧珺瓏灣。
●衰過沙士！代理料工商舖全年買賣大跌5成。
●匯景花園三房戶減價10%易主，十年升值1.4倍。
●匯璽III開售：大手客斥逾3億元再掃8伙。
●聯合國報告：全球經濟增長今年料跌至2.3%。
●調查：9月投資者信心指數上升，受惠歐洲區帶動。
●人行完成在港發行100億人民幣央行票據。
●【專家樓評】陳永傑：弱美元利好香港樓市及經濟。
●渣打：虛擬銀行與傳統銀行有良性競爭。
●傳統商業區整體空置率5年來首次升破3%。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。