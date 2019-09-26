【市後重點睇】美匯企99水平 道期靠穩

美匯指數呈強，最新企穩於99水平，離岸人民幣(CNH)現處7.12水平，港匯則在7.8374，圓匯於107.7附近上落，歐元企1.09，英鎊則處1.23水平。金價於1,506美元附近徘徊。布油、紐油分別企61.3美元及56.2美元。道指期貨升12點。

●市後關注點

-16:30 港府就下季度賣地計劃見傳媒

-22:00 美國8月新屋銷售

-異動板塊：內銀股全線向上，招行彈4%領漲同業。

-石藥附屬兩款產品獲藥監局頒發註冊批件。

●中美貿易戰繼續成大市焦點，歐洲股市早段低開後倒升，英國富時100指數升0.31%，報7,312點；德國DAX指數升0.16%，報12,253點；法國CAC指數升0.18%，報5,593點。

●【即市分析】

●【大行報告】

-大和料車市末季重拾動力，看好吉汽廣汽。

-花旗予友邦保險「買入」評級。

●新盤部署：

-【多圖】OASIS KAI TAK開放式單位有得睇！

-OASIS KAI TAK尚餘30伙，市值達9億。

-中國恒大屯門項目命名恆大‧珺瓏灣。

●衰過沙士！代理料工商舖全年買賣大跌5成。

●匯景花園三房戶減價10%易主，十年升值1.4倍。

●匯璽III開售：大手客斥逾3億元再掃8伙。

●聯合國報告：全球經濟增長今年料跌至2.3%。

●調查：9月投資者信心指數上升，受惠歐洲區帶動。

●人行完成在港發行100億人民幣央行票據。

●【專家樓評】陳永傑：弱美元利好香港樓市及經濟。

●渣打：虛擬銀行與傳統銀行有良性競爭。

●傳統商業區整體空置率5年來首次升破3%。

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