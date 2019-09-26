【fb直播】港股反彈乏力　市底弱成點？

港股周四(26日)反彈乏力，受A股倒跌拖累下，恒指在26,000點關爭持，周五(27日)期指結算，加上內地十一假期將停「北水」，投資者入市是否要更審慎？

美國總統特朗普聲稱，有機會比預期早與中國達成貿易協議，市場避險情緒即降溫，金價有回吐，買金時機到？

美國原油庫存連升兩周，加上市傳沙特原油總產能會比預期早恢復至遇襲前水平，油價下跌，3桶油有沽壓，投資者不宜沾手？

《東網Money 18》搵來訊匯證券行政總裁沈振盈為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！

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