【fb直播】港股反彈乏力 市底弱成點？
2019年09月26日 16:25
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港股周四(26日)反彈乏力，受A股倒跌拖累下，恒指在26,000點關爭持，周五(27日)期指結算，加上內地十一假期將停「北水」，投資者入市是否要更審慎？
雅生活服務(03319)收購兩間物業管理公司，包括中民物業及新中物業，交易完成後，公司管理項目將突破3,000個，面積達5億平方米。雅生活服務復牌後股價急升，創上市以來新高，再上空間有幾大？
新世界發展(00017)全年基本溢利增一成，同時宣布捐出300萬方呎農地建屋，股價雖顯著做好，但遭被多間大行下調目標價。此外，啟德撻訂商業地王重推流標，其他香港地產股普遍偏軟，呢個板塊開淡倉值博？
美國總統特朗普聲稱，有機會比預期早與中國達成貿易協議，市場避險情緒即降溫，金價有回吐，買金時機到？
美國原油庫存連升兩周，加上市傳沙特原油總產能會比預期早恢復至遇襲前水平，油價下跌，3桶油有沽壓，投資者不宜沾手？
《東網Money 18》搵來訊匯證券行政總裁沈振盈為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！
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