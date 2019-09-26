【貿易困局】香港8月出口挫6.3%　連跌10個月

政府統計處公布，8月份香港整體出口貨值錄3,527億港元，按年跌6.3%。數字是連跌10個月，預期下跌7.4%，7月是下跌5.7%。與此同時，8月整體進口貨值錄3,808億元，按年大跌11.1%。

政府發言人表示，受累於環球經濟增長減慢及中美貿易摩擦升溫，8月份商品出口貨值繼續錄得顯著按年跌幅，輸往多個主要市場的出口進一步下跌。貿易摩擦帶來的不確定因素，會繼續對本已不濟的外貿環境增添下行風險。香港的商品出口表現在短期內料會維持疲弱，甚或進一步轉差，政府會密切留意有關情況。

8月輸往亞洲的整體出口貨值下跌4.8%，當中，馬來西亞跌21.6%、印度跌20.8%、泰國跌16.5%、內地跌5.2%。另一方面，輸往台灣和菲律賓的整體出口貨值錄得升幅，分別上升31.2%和18.1%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國和美國，分別跌13.3%和8.8%。同時，輸往德國的整體出口貨值則上升4.7%。

另外，今年首8個月的商品整體出口貨值按年跌4.3%。同時，商品進口貨值下跌6%。

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