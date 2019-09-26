【深度解構】四大危機令全球經濟邁向「攬炒」？

在博弈論中，有一個名為「Game of Chicken(懦夫博弈)」的假設情景，意指在兩名車手駕車直線地朝着對方撞去，忍不住先扭軚的一方則是懦夫(Chicken)，淪為輸家；倘雙方都拒絕扭軚轉彎，最終兩人便會相撞「攬炒」。在克林頓當美國總統時期，擔任白宮經濟顧問委員會高級經濟學家、曾任職於國際貨幣基金組織(IMF)、世界銀行及美國聯儲局；現為紐約大學教授的資深經濟學家Nouriel Roubini表示，目前全球經濟正受困於四個「懦夫博弈」情景，隨時會變成「攬炒」！

在「懦夫博弈」的情景中，只有兩種結局︰其中一方認輸、或最終兩敗俱傷；並沒有所謂「雙贏」的可能性；而Roubini所指的4個「懦夫博弈」，分別是指中美貿易戰、美伊衝突、英國退歐及阿根廷危機。他認為，這4大危機當中，若無人退讓，就會觸發嚴重的全球經濟衰退及金融危機。

●中美距離攬炒愈來愈近

在影響最為嚴重的中美貿易戰當中，他認為倘兩國爆發全面貿易、貨幣、科技的衝突，將會導致製造業、貿易、資本開資及消費低迷；全球經濟陷入經濟重衰退。

一方面，美國總統特朗普想要一個有利於自己貿易協議，為2020年總統大選鋪路；另方面，中國亦想要維護自身利益，以應對經濟放緩。但雙方也不願讓步成為「懦夫」，因為讓步的一方意味着自身政治立場及利益受損。Roubini特別提到，若中美在年底前未能達成協議，「攬炒」的機會便會大增。

●美伊衝突恐致石油危機

其次，若美國和伊朗之間爆發大型軍事衝突，參考1973年贖罪日戰爭(以色列與中東諸國的戰爭)、1979年伊朗伊斯蘭革命及1990年伊拉克入侵科威特時的情況，國際油價有機會漲至每桶逾百美元，引致全球「滯脹」出現(經濟衰退與通脹同時出現)。

特朗普認為他能夠用制裁手段令伊朗屈服，但伊朗的回應手段卻是挑起地區紛爭，因為他們認為特朗普無法承受引發全面軍事衝突及油價飆升的後果。而沙特阿拉伯、以色列的介入，亦令局勢危機進一步升級。

●英國脫歐累全球

與此同時，英國首相約翰遜正試圖用無協議「硬脫歐」作威脅，迫使歐盟接受更有利英國的脫歐協議；而歐盟亦不願就此妥協。儘管脫歐未必會直接導致全球衰退，但Roubini認為「肯定」會觸發歐洲衰退，並傳導影響到其他經濟體。

他解釋，目前歐元區經濟已顯著放緩、製造業面臨萎縮；而目前已瀕臨衰退的國家如荷蘭、比利時、愛爾蘭、德國，實際上均非常依賴對英國的出口。他又表示，受中美貿易戰影響，歐元區商業信心已經下滑，而英國脫歐將成為壓垮駱駝的最後一根稻草。若因英國脫歐而導致歐元及英鎊匯價大幅下跌(尤其是對美元)，屆時或會演變成貨幣戰。

●阿根廷債務危機再上演

在南美洲，第二大經濟體阿根廷正處於嚴峻的局勢，該國繼2001年後，再度陷入債務違約危機。政府實施了資本管制，以阻止外匯存款繼續流失以及當地貨幣披索暴跌。而更令人擔憂的是，偏向「民粹」的反對派候選人費爾南德斯(Alberto Fernandez)以大比例贏了初選，很大機會能在10月底正式大選中，取代現任總統馬克里(Mauricio Macri)。

一旦費爾南德斯當選，他勢必會和提供援助的國際貨幣基金組織(IMF)來一場「懦夫博弈」，拒絕後者「苛刻的」援助條件，令570億美元的援助計劃觸礁。一旦阿根廷出事，料將新一輪新興市場危機，很大機會令土耳其、委內瑞拉、巴基斯坦、黎巴嫩同樣出現金融危機；繼而進一步波及印度、南非、中國、巴西、墨西哥及厄瓜多爾等國。

【攬炒必然會發生？】

Roubini指出，上述危機均要對立的雙方一齊讓步才能夠解決。然而，在「懦夫博弈」的情景中，只有愈瘋狂、不惜一切的行為才會得到獎勵。「如果我能夠假裝我的車沒有軚盤，那麼對方別無選擇下只能轉彎避開。」但這也意味着，但若雙方都採用同樣策略，結果就是...

他續說︰「好消息是，在上面四個情景中，對立的雙方仍在進行對話或願意在保持體面的情況下對話。」而壞消息是，他們距離達成協議仍然很遠，更糟糕的是，他們當中有些人寧願攬炒也不願被當成懦夫。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。