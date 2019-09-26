港股吸引力不再？本月北水南下熱情驟減...

港股自今年4月開始反覆向下，恒指由高位30,280點，跌至上月低位見24,899點，跌幅超過17%。南下資金自今年3月開始大舉入場趁低掃貨，尤其是8月份，南向資金淨流向港股的規模更超過500億元。不過，踏入9月份，「北水」掃貨熱情似乎不再。

彭博數據顯示，9月至今南下資金透過港股通淨買入金額僅得94.7億港元，即是僅約上月份的六分一，勢創過去7個月來最低。市場分析認為，港股已連續第三個月跑輸A股，本月恒指升約1%，不及滬綜指1.7%漲幅，加上香港社會事件影響投資者信心，以及人民幣匯價在9月回穩，此些因素均削弱資金南流的勢頭。

得益於7月、8月的大規模淨買入，第三季度至今，南下資金透過港股通淨買入878億港元。今年以來，南向資金淨買入達1,591億元，較去年全年的827億元大增逾90%。

在9月19日至24日進行的彭博股市調查中，多數機構認為內地投資者仍將持續淨買入港股，因為港股較A股仍有估值優勢；但有市場分析預計，第四季度的淨買入額將較第三季度縮減。

另一方面，富時羅素提升A股納入因子、標普道瓊首次將A股納入指數均在本月生效，境外投資者對A股淨買入大增，9月份外資通過滬/深股通淨買入642億元人民幣，邁向2014年滬股通開通以來最高，第三季度滬/深股通淨買入暫已錄得895億元人民幣，亦扭轉上季淨賣出趨勢。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。