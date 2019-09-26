本年至今美國逾千CEO離職　多過08年金融海嘯時！

外媒報道，昨日(25日)WeWork、eBay和Juul等3家科企的行政總裁(CE0)相繼辭職，延續今年美國商界領袖創紀錄的離職潮；而有統計指，今年以來已累計1,009名美國公司CEO離職，高於2008年金融海潚時水平。

資料顯示，2008年是美國公司CEO離職第二高的年份，截至當年8月份共有992名CEO離職。

商業和高管培訓公司Challenger，Gray & Christmas數據顯示，美國公司8月份宣布159位CEO的變動，比7月份的124位高出28%，是最高的一個月。

至於在過去的24小時內，3家科企辭職的CEO中，WeWork的聯合創始人兼行政總裁諾伊曼(Adam Neumann)宣布，在謀求上市的路上，由於在公司治理問題上引起軒然大波，決定辭去CEO職務。

備受爭議的電子煙公司Juul昨表示，其CEO伯恩斯(Kevin Burns)將辭職，由KC． Crosthwaite接替；數小時後，eBay宣布其總裁兼CEO韋尼格將離職。

專家指，由於對經濟增長放緩的擔憂，各大美國公司已經轉向更多的問責制。

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