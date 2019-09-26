亞馬遜一次過發布15款產品　瘋狂向Apple「晒冷」？

外媒報道，亞馬遜在周三(25日)於西雅圖舉行的年度的新品大會上，發布多個支持Alexa語音助手的新產品。本次發布的新品，從新的Echo智能揚聲器到無線耳機、通話戒指，再到支持Alexa的微波爐等等，總共15種之多。

分析指，亞馬遜的想法是將盡可能多的產品推向市場，然後看看哪些產品會受到消費者的歡迎。至於本次發布的15種新產品，當中不乏針對蘋果公司(Apple Inc.)的產品，如AirPods，HomePod等等。

為了讓消費者在戶外時也能使用語音助手Alexa，亞馬遜發布一個名為Echo Buds的產品，它所對標的是AirPods耳機。Echo Buds售價為129美元，內置Alexa，電池續航時間為5小時，而且它還使用由Bose所提供的降噪技術。

新Echo產品線中，最值得注意的是售價為199美元的Echo Studio，其體積大於亞馬遜此前發布的型號，而且搭載高質量揚聲器，能夠提供3D杜比全景聲。這個設備的概念與Apple的HomePod智能揚聲器非常類似，它們所側重的都是設備的音質。

亞馬遜發布一台廚房智能設備。該公司將推出一個售價為249美元的智能微波爐，除了傳統的功能之外，它還擁有對流烹飪和空氣炸鍋功能。用戶還可以在手機上的Alexa應用中掃描食品的包裝，然後微波爐就會自動開始烹飪。

Echo Frames是一副智能光學眼鏡，內置收音咪，讓佩戴者可以使用Alexa。但是與微軟和Magic Leap的擴增實境眼鏡不同，Echo Frames並沒有搭載攝像鏡頭或顯示器。

另外還有一個名為Echo Loop的智能戒指，這個可穿戴設備能夠為用戶提供快速通知。

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