Facebook據報同時再遭美司法部調查

社交媒體巨頭Facebook繼被美國聯邦貿易委員會調查後，或再遭另一聯邦機構調查，據報美國司法部打算在部長巴爾敦促下，調查其是否違反「反托拉斯法」，損害市場競爭。Facebook股價市前一度跌1%。

知情人士表示，司法部這邊着重調查方向將與聯邦貿易委員會的不同，除聯邦機構外，Facebook也臨州檢察長和眾議院司法委員會的調查，這折射出這些機構同時對同一機構行動做法並不尋常。

分析認為，雖然這些機構共享「反托拉斯法」執法權，且通常會達成所謂淨空協議以避免調查重疊，其中一些可能有背後爭論情形。

美國聯邦貿易委員會在5月和司法部達成協議，將最大的其中4家科技公司(Fcebook、亞馬遜、蘋果公司及Google)劃分清楚後，展開對Facebook的調查。

知情人士表示，其實巴爾致力於保留對Facebook調查權限，如今那項協議已被撤銷，而聯邦貿易委員會和司法部的該協議中，並未涵蓋那4家大公司所有行為。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。