【劈價實錄】太古城呎價本月新低　屯門屋苑跌穿400萬

二手樓價未止跌，就算是傳統大型藍籌屋苑，成交價亦難企穩，屢試低位。

●太古城兩房呎價本月最低

港島指標鰂魚涌太古城再錄呎價低於2萬元個案。市場消息稱，該盤怡山閣中層H室，實用面積593方呎，原則兩房間隔，僅以1,030萬元售出，呎價約17,369元。料為本月最低呎價。

該屋苑9月暫錄13宗二手買賣，近半數成交呎價低於兩萬元。

●屯門時代廣場跌穿400萬

美聯梁浩文表示，屯門時代廣場重現400萬以下成交個案。該屋苑C座低層5室，實用面積272方呎，業主曾叫價400萬元，議價後終以398.8萬元易手，呎價14,662元。據了解，同屋苑今年罕聞低於4球成交。

原業主2010年以124.8萬元購入，現帳面賺274萬元離場，期內單位升值2.2倍。

●滙景花園三房劈過百萬

利嘉閣地產分行經理郭麗娟透露，藍田大型屋苑滙景花園新近錄得大幅劈價個案。該屋苑10座一個中高層B室，實用面積612方呎，屬「細三房」間隔，望內園景。單位於今年7月底開始放售，業主原開價1,040萬元，經議價後減103萬元或近10%，以937萬元易手，折合實用面積呎價約15,310元。

原業主於2009年10月以390萬元購入上述單位，持貨10年，現轉手獲利約547萬元，物業升值逾1.4倍。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。