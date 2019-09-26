新盤UPDATES︰市區大型項目銷售反應佳

一手樓市繼續升溫，市區大型項目開售反應踴躍，刺激其他各區多個樓盤亦積極部署10月加入搶客行列，料市場競爭將會加劇。

●匯璽III次輪推出單位已有逾95%獲認購

該盤日前截止接受認購，市場料共錄得逾5,000張入票，超額認購逾13倍。周四推售單位部分輕微加價1%至2%，整批折實平均呎價約24,600港元，市值約46億元。

●匯璽III開售：大批準買家蜂擁報到等揀樓

發展商周二(25日)下午已截止接受認購，市場料共錄得逾5,000張入票，超額認購逾13倍。周四推售單位部分輕微加價1%至2%，整批折實平均呎價約24,600港元，市值約46億元。銷售分A、B兩組進行揀樓，A組共提供49伙實用面積1,500方呎或以上的單位。

●匯璽III開售：代理指投資者比例高 大手客擬添食

他指出，今輪銷售投資者比例亦較以往高，料達60%，即使部分投資客需付15%或30%辣稅亦出席揀樓，相信今日推出352伙有機會售罄。

●匯璽III開售：大手客斥逾3億元再掃8伙

據悉，該組買家上周已斥資約2億元購入8伙，兩輪銷售共購入16伙，金額料逾5億元，料須繳付30%共逾1.5億元辣稅。

●OASIS KAI TAK開放式單位有得睇！

啟德發展區樓盤陸續入伙。會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK，首度安排傳媒參觀現樓開放式單位，位於第1座36樓C室，實用面積294方呎，廚房以開放式設計，露台面積22方呎。

●OASIS KAI TAK尚餘30伙 市值達9億

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德OASIS KAI TAK交樓順利，至今累售618伙，套現逾77億港元，僅餘30伙待售，市值約8億至9億元。當中高座只有11伙，開放式戶折實售價約890萬元起，其餘為低座或特色戶。

項目今年暫時出售14個單位，主要位於低座，平均呎價近3.3萬元，最高呎價逾3.5萬元。

他透露，旗下將軍澳日出康城9C期及觀塘茜發道項目，有機會第四季或明年首季推出，要視乎預售樓花同意書批出進度。集團今年暫已售出逾1,900伙，套現逾220億元。

他又稱，土地共享計劃料稍後會有更多詳情，集團位於大埔一個項目，早年亦提出類似發展模式。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，隨啟德站明年啟用，通車料帶動區內樓價上升潛力提高。OASIS KAI TAK已錄約40宗二手租賃成交，呎租約38至50元。

●中國恒大屯門項目命名恆大‧珺瓏灣

該項目現時已完成封頂工程，有機會於10月推出市場。另方面，同系另一個位於長沙灣東京街項目，亦會緊接推出。

●美聯為高爾夫．御苑買家提供入伙優惠

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，近期一手氣氛明顯轉旺，市場對新盤需求持續。根據該行數據及研究中心資料，今年截至9月24日全港一手私樓註冊量達16,602宗，較去年首9個月12,247宗，高出約35.6%，並創出15年同期新高。

●LP6下周一起推售56伙

南豐集團的將軍澳日出康城LP6，剛發出新銷售安排，下周一（9月30日）加推34伙以先到先得形式發售，間隔1房至4房不等。而22伙則以招標形式銷售，實用面積1,274至2,739方呎，截標日期為今年12月30日。項目累售2,334伙，套現約191億元。

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