iPhone黃金時代終結？星級分析師︰Apple估值已不吸引

iPhone 11開售未到一周，市場對新iPhone的銷情普遍看好，蘋果公司(Apple Inc.)的股價走勢強勁。惟Keybanc Capital Markets分析師Andy Hargreaves最近表示，隨着Apple的業務由傳統的iPhone等硬件銷售轉向強調服務收入的模式，其股票已經不再具吸引力。

Hargreaves是華爾街的頂級分析師之一、在TipRanks上逾五千名分析師中排名第106位，他的投資組合自2009年起年均回報達23.5%，表現遠遠跑贏大市。

他解釋指，Apple的轉型，意味着該公司進入了一個有風險的競爭市場，成敗的關鍵取決於它能從每個用戶身上獲得多少利潤。但在過去5年，Apple每位用戶貢獻毛利錄得年均一成降幅。

Hargreaves認為，Apple服務業務的前景，很大程度已被計入在目前股價內(largely priced in)；目前其估值相比起其他大型服務供應商而言並不吸引。他續指：「如果我們要把Apple當成為服務主導的公司；我們應該根據用戶增長，收入和每用戶貢獻利潤等典型的服務業務指標對其進行評估。」

不過，他表示，Apple的用戶增長正在放緩，其每位用戶的毛利一直在下降，因此其股票「不是特別有吸引力」。

Hargreaves估計，該公司2020財年每股盈利將為12.5美元，低過金融數據平台FactSet上普遍預期的12.68美元。

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