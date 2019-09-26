樓價UPDATES︰愉景新城本月錄14宗成交

部分業主叫價態度回軟，刺激買家入市意欲，荃灣愉景新城本月暫錄約14宗買賣成交，表現不俗。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●奧運站君滙港3座高層H室，實用面積482方呎，屬兩房間隔，景觀開揚，吸引區內買家以約950萬元購入，實用呎價約19,710元。

─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區

●愉景新城12座中層B室，實用面積477方呎，以兩房設計。原業主叫價約730萬元放盤近3個月，因單位價格相宜，吸引外區人士議價至698萬元購入，實用呎價14,633元。上址為原業主於2015年以約567萬元購入，帳面現獲利約131萬元。

●大圍愉景花園B座中層05室三房戶，實用面積545方呎，向東南望園景。單位原開價880萬元，放盤兩個月，減價50萬元，獲用家以830萬元承接，實用呎價15,229元。原業主於2014年9月入市，持貨至今帳面獲利344.5萬元。

●元朗加州豪園蒙特萊徑雙號屋，實用面積1,713方呎，有買家鍾情屋苑環境寧靜，而且上址連有大花園，故考慮不久即決定入市。原業主叫價約2,200萬元放盤近4個月，雙方議價後終以2,068萬元成交，實用呎價12,072元。原業主於2011年9月以約1,300萬元購入，期內帳面獲利768萬元。

●屯門豐連再錄辣招鬆綁買賣，剛易手的2座高層D室一房戶，實用面積278方呎，有買家鍾情屋苑樓齡新，配套設施齊全，決定以455萬元購入作自用，實用呎價16,367元。據了解，原業主於2016年以約314.5萬元購入，3年升值逾140萬元。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。