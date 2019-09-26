夜市UPDATES：美股升轉跌70點　港夜期受壓

市場關注美國總統特朗普遭到彈劾調查，美股早段持續受壓，道指現報26,897點，跌73點或0.27%；標指報2,979點，跌5點或0.18%；納指報8,046點，跌31點或0.39%。港股期指夜市報25,962點，跌60點，低水80點。

美國眾議院情報委員會周四發布了經過精簡的舉報人投訴，內容涉特朗普烏克蘭總統的互動存在爭議，投資者將注視代理國家情報總監馬奎爾(Joseph Maguire)將到國會作證。

美國國會民主黨早前宣布對特朗普啟動正式彈劾調查，如果眾議院多數成員投票贊成彈劾，議案將移送參議院進行審核，然後投票決定是否宣告總統有罪，將總統趕下台需要三分之二的多數票。

數據顯示，美國經濟仍蒙上了一層陰影，第二季度實際GDP年化季率終值為2%，顯示美國第二季度企業投資萎縮情況比預期更大。另外，美國上周首次申領失業救濟人數增加3,000人，至21.3萬人，略多過市場預期的21.2萬人。

歐洲股市普編向好，英股升1.11%；德股升0.49%；法股升0.63%。

【21:30】憧憬中美貿易談判取得進展，美股周三大升後，周四早段好淡爭持，道指曾升44點，之後很快便倒跌5點，報26,965點；納指跌25點，至8,052點；標指跌2點，至2,982點。

亞馬遜周三於產品發布會上，發布了由Echo智能揚聲器到無線耳機、通話戒指，再到支援Alexa語音助理的微波爐特，共15款新產品，當中不乏針對蘋果公司(Apple Inc.)旗下無線耳機AirPods等的產品。亞馬遜股價早段跌0.51%至1,759.29美元。

麥當勞計劃在加拿大試推由人造肉生產商Beyond Meat的產品製作的漢堡，Beyond Meat股價早段漲13.14%至156.5美元。

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