財經評論：債務炸彈遍全國　一旦爆煲牽連廣

「溪雲初起日沉閣，山雨欲來風滿樓。」時值十一前的昇平時勢，中國股市表現相對平靜，卻又難掩外部貿易談判進展不明朗、內部製造業不景、消費轉弱和企業債務違約潮出現的挑戰。即將踏入第四季，是資金緊張的季節，如何及早疏導市場風險，確保金融體系穩定，至關重要！

中國去年企業債務違約宗數創紀錄，而至今年六月底止，中國的總債務相當GDP的比例，升至近250%新高。據外電報道，企業明年到期還款的離岸債務，達到86億美元。目前中美貿戰如火如荼，中央別無選擇暫停去槓桿，並適度放寬貨幣政策及積極推財政政策來力挺經濟，後遺症必然是令債務飛升。

年中以來，中國債券市場違約事件不斷，大股東押股遭斬倉，令上市公司股價頻有爆煲事件。此外，地方中小型商業銀行資金出問題，要國有銀行出手收拾。諸如此類的現象，說明即使官方積極向市場泵水，但效果不理想，地方政府和企業的財政難免持續惡化。

近日中國褐皮書顯示，第三季內地經濟形勢為今年以來最弱，製造業、房地產均在惡化，就連零售和服務業亦現疲態。再此下去，就業市場將受嚴峻挑戰。雖然國策力促銀行針對小微企業加大放貸力度，但始終經濟收縮意味商機減少，如今企業非缺借貸渠道，而是沒有借貸的意欲，皆因不利的經營環境下業務無利可圖，長痛不如短痛，倒閉破產反而是解脫。

若非中國儲蓄率高、總債務以內債為主、金融市場未完全開放及銀行體系由國有銀行壟斷，中國或已爆發債災。問題是，正正由於五大國有銀行都是上市企業，佔股市市值比重大。未來四年中國進入還款高峰期，若經濟下滑情況持續，企業債務違約問題蔓延，必影響銀行資產質素，推升呆壞帳，削弱盈利前景，最終結果還是會反映在股市身上。

所謂「弗備難，難必至」，要避過債災爆發，固然是要着力去除經濟下行的不利因素，但貿易戰既非中國單方面可以控制，就只有全力在內部維穩。年關將至，在信貸上繼續加大對企業的支持，主動協調債權人與企業重組債務，及時疏導風險，實不可少。可更為關切的，乃設法保持房地產市場調整有序，絕不能出亂子。要知道，今時今日在中國家庭資產配置中，逾七成集中在房地產。若樓市崩圍，不但房企倒閉拖累銀行，家庭資產大縮水，財富效應消失，對消費以至整體內部需求的打擊，難以估量。

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