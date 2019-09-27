東方日報B1：政府下季推兩地　僅涉980伙

政府私人住宅土地供應每況愈下，發展局周四(26日)公布今年第四季賣地計劃，將會推出兩幅住宅地皮，僅提供980伙，按季大減27.4%，為2018年第二季後最少。當中，包括大坑道135號住宅地，為港島少有的豪宅地皮供應，預計每方呎樓面地價最高達2.8萬元，連同另一幅屯門地，預計可為庫房帶來最多約74億元收益。

該局局長黃偉綸稱，下季以招標形式推出上述兩幅土地。當中，以大坑豪宅地皮最矚目，該幅原為公務員宿舍用地，佔地約4.3萬方呎。參照分區計劃大綱圖，可以地積比率3倍重建，可建總樓面約12.9萬方呎，但該地亦可以現有物業樓面重建，發展樓面將會更多。

普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典指，該地屬罕有港島豪宅供應，相信會主攻實用面積約1,000方呎三、四房中大型單位，預計落成後，實用呎價達5萬元。綜合市場估算，地皮估值最高料約36.1億元。

另一幅納入下季賣地計劃地皮，為屯門第48區青山公路－青山灣段用地，位於哈羅國際學校以南，地盤面積約14.6萬方呎，預計提供約58.3萬方呎樓面面積。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則估計，地皮每方呎樓面地價約6,000多元，這水平對發展商有吸引力。市場預計地皮呎價最高約6,500元，估值約37.9億元。張氏認為，下季政府推地數量較小，但同期有大型鐵路項目推出作出調節。

2019及2020年本財政年度，安排供應的兩個鐵路項目，已全數落實推出，另一個為日前正式招標的黃竹坑站第四期住宅物業發展，提供約800個單位。連同上述將軍澳發展，合共帶來約2,800伙住宅供應。

此外，連同私人發展項目，下季住宅單位供應量合共約3,080伙，較第三季增加24.2%。而綜觀本財政年度首三季(4至12月)，來自不同來源的私人住宅土地供應，預計提供約9,230伙，相比整個年度1.35萬伙的目標，暫達標約68%。黃偉綸強調，政府會繼續以多管齊下方式增加土地供應，以回應社會對房屋、經濟和社會發展的需求。

不過，美聯測量師行董事林子彬指出，以政府現時土地供應進度，除非期內有大型私人補地價項目，否則全年度供應量即使勉強達標，最終數字亦有機會創九個財政年度新低。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。